マジョルカの浅野がSNSで公開

スペイン1部マジョルカに所属する日本人FW浅野拓磨が、さすがアスリートという肉体美を披露して話題となっている。

2022年のカタール・ワールドカップでは、ドイツ戦で逆転ゴールを挙げて日本の金星に貢献したスピードスターは、2024年からマジョルカに所属している。今シーズン、ここまでリーグ戦15試合出場1得点の浅野だが、現在は負傷しているためリーグ戦4試合でメンバー外となっている。

復帰に向けてトレーニングに取り組んでいる浅野だが、自身のインスタグラムで上半身裸でトレーニングを行っている様子をセルフィーで公開した。はっきりと割れた見事な腹筋を披露して、しっかりと体を鍛え抜いていることが分かる。

SNS上では「元気そうで嬉しいです！」「良い！」「待ってるよー」「復活待ってます」「どこまでも応援してます」「応援しています」「まぶしすぎる」「すきだー！」「次のゴール楽しみに待ってます」「那須川天心とやってほしい」「鼻血出そうでしたー」「W杯間に合って欲しい」「筋肉フェチからしたらたまらないです」「どれだけ努力してきたことか」「サプライズ招集あり」「拓磨しい拓磨」といったコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）