リーズvsサンダーランド スタメン発表
[3.3 プレミアリーグ第29節](Elland Road)
※28:30開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 18 アントン・シュタハ
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[サンダーランド]
先発
GK 31 M. Ellborg
DF 5 ダニエル・バラード
DF 13 ルーク・オニエン
DF 15 オマル・アルデレーテ
MF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
MF 10 ニルソン・アングロ
MF 19 アビブ・ディアラ
MF 27 ノア・サディキ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 32 トレイ・ヒューム
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
控え
GK 21 S. Moore
DF 51 Jenson Jones
MF 11 クリス・リグ
MF 30 M. Aleksić
MF 34 グラニト・ジャカ
MF 50 ハリソン・ジョーンズ
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 18 ウィルソン・イシドル
FW 25 ベルトラン・トラオレ
監督
レジス・ルブリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります