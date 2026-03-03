防水ボディで音楽を自由に！最大24時間再生できる水も時間も気にしない防水スピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、IPX7防水と最大24時間再生に対応し、6W出力で迫力の重低音を楽しめるポータブルBluetoothスピーカー「400-SP125BL(スモーキーブルー)」、「400-SP125DG(ダークグレー)」、「400-SP125GD(ゴールド)」を発売した。
■水まわりでも安心のIPX7防水
JIS保護等級IPX7に対応し、お風呂やキッチン、キャンプなどの水まわりでも安心して使用できる。突然の雨や水しぶきにも強く、アウトドアシーンでも頼れる存在だ。ストラップ付きで吊り下げ設置も可能なため、浴室のフックやテント内にもスマートに設置できる。※防水キャップを閉じた状態でご使用ください。
■コンパクトでも響く、最大6Wの重低音
直径45mmのフルレンジスピーカーを搭載し、最大6W出力のパワフルなサウンドを実現。コンパクトサイズながら、厚みのある低音とクリアな中高音で、音楽も動画も臨場感たっぷりに楽しめる。自宅でも屋外でも、空間をしっかり満たすサウンド体験を提供する。
■最大24時間再生のロングバッテリー
20％音量時で最大約24時間の連続再生が可能。キャンプやバーベキュー、長時間の作業BGMにも最適。Type-C充電に対応し、約2時間で充電完了。USB充電式の内蔵リチウムイオン電池で、繰り返し使えるエコ設計だ。
■Bluetooth 6.0で安定接続
Bluetooth Ver.6.0に対応し、スマートフォンやタブレットと安定したワイヤレス接続を実現。通信距離は最大約10mで、屋内外問わず快適に使用できる。A2DP、AVRCP、HFP対応で音楽再生はもちろん、内蔵マイクによるハンズフリー通話にも対応する。
■microSD対応、単体再生も可能
最大128GBのmicroSDカードに対応し、スマートフォンがなくても音楽再生が可能だ。軽量・コンパクト設計で、バッグやポケットにもすっきり収納。ロゴとストラップがアクセントとなり、アウトドアファッションにも自然に馴染む。
■製品仕様
■6W出力で迫力の重低音を楽しめるポータブルBluetoothスピーカー「400-SP125BL(スモーキーブルー)」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表
■水まわりでも安心のIPX7防水
JIS保護等級IPX7に対応し、お風呂やキッチン、キャンプなどの水まわりでも安心して使用できる。突然の雨や水しぶきにも強く、アウトドアシーンでも頼れる存在だ。ストラップ付きで吊り下げ設置も可能なため、浴室のフックやテント内にもスマートに設置できる。※防水キャップを閉じた状態でご使用ください。
■コンパクトでも響く、最大6Wの重低音
直径45mmのフルレンジスピーカーを搭載し、最大6W出力のパワフルなサウンドを実現。コンパクトサイズながら、厚みのある低音とクリアな中高音で、音楽も動画も臨場感たっぷりに楽しめる。自宅でも屋外でも、空間をしっかり満たすサウンド体験を提供する。
■最大24時間再生のロングバッテリー
20％音量時で最大約24時間の連続再生が可能。キャンプやバーベキュー、長時間の作業BGMにも最適。Type-C充電に対応し、約2時間で充電完了。USB充電式の内蔵リチウムイオン電池で、繰り返し使えるエコ設計だ。
■Bluetooth 6.0で安定接続
Bluetooth Ver.6.0に対応し、スマートフォンやタブレットと安定したワイヤレス接続を実現。通信距離は最大約10mで、屋内外問わず快適に使用できる。A2DP、AVRCP、HFP対応で音楽再生はもちろん、内蔵マイクによるハンズフリー通話にも対応する。
■microSD対応、単体再生も可能
最大128GBのmicroSDカードに対応し、スマートフォンがなくても音楽再生が可能だ。軽量・コンパクト設計で、バッグやポケットにもすっきり収納。ロゴとストラップがアクセントとなり、アウトドアファッションにも自然に馴染む。
■製品仕様
■6W出力で迫力の重低音を楽しめるポータブルBluetoothスピーカー「400-SP125BL(スモーキーブルー)」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表