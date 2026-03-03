リンクス（東京都港区）が、既婚女性を対象とした「夫との離婚」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】え…やば… コチラが「夫と離婚したい」女性たちの「グレーゾーン」な声 リアルな図解です！（4枚）

「夫が嫌い」離婚を望む女性たち

調査は2025年5月2日、全国の20〜59歳の既婚女性を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「現在、夫と離婚したいか」を聞いたところ、19.9％（597人）が「はい（夫と離婚したい）」と答えました。

子どもの有無別では、「はい（夫と離婚したい）」と答えた人は、「子どもがいる」が493人（23.89％）、「子どもはいない」が104人（11.11％）でした。「子どもがいる」女性のほうが、倍以上の割合で「夫と離婚したい」と考えていることが分かりました。

また、「離婚に踏み切れない理由」を聞くと、「経済的な不安」が47.6％で最も多く、次いで「子どもがいるから」（46.9％）、「1人でやっていく自信がない」（18.4％）、「話し合いが難しい」（17.6％）、「両親などに心配をかけたくない」（15.8％）という結果になりました。

この結果について同社は「『夫が嫌い』『愛情がない』以前に、“生活できるか”と“母としての責任”が離婚をブロックしている実態が見えてきました」と分析しています。

さらに、「休日、睡眠時間を除いて夫と過ごす時間はどれくらいありますか？」と聞くと、「ほとんど一緒にいない」と答えた人が32.3％で最も多く、「3時間未満」が19.6％、「一緒に休みが合わない」が6.4％という結果になりました。

約3割の女性が「夫とほとんど一緒にいない」と答えたことについて、同社は「すでに物理的にも距離がある状態」と見ており、「『別居でもない、同居でもない』……そんなグレーゾーンな“仮面同居”が垣間見えます」とコメントを寄せています。

既婚女性の皆さん、「夫と離婚したい」と思いますか？ そして、“踏み切れない”理由は……。

