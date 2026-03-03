AKB48メンバー、美脚輝く“ミニーちゃん”コーデ披露 ディズニー満喫ショットに「可愛すぎる」「ビジュ最高」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】AKB48の平田侑希が3月2日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】23歳AKBメン「スタイル抜群」美脚スラリ“ミニーちゃん”ピンクコーデ披露
平田は「ミニーの日」とつづり、東京ディズニーランドで開催されているスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」での写真を複数枚投稿。もこもこのミニーの耳付き帽子を被り、引き締まった脚のラインが際立つピンクのビッグサイズトップスにショート丈ボトムスを着用して、大きなミニーマウスのリボンオブジェを背景に座って笑顔の姿を公開している。
他にも、ファーアウターを身につけてパーク内を散策する姿や、一緒に行ったと思われるアイドルグループ・Chuu◆Cute（チューキュート※◆は正式にはハートマーク）の河本景との2ショットも披露している。
この投稿には「可愛すぎる」「ミニーちゃん似合ってる」「ピンクコーデ最高」「スタイル抜群」「脚綺麗」「ディズニー楽しそう」「コーデ参考になる」「ビジュ最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
平田侑希、ディズニー満喫ショット公開
平田侑希の投稿に反響
