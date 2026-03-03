AnthropicがAI乗り換えユーザー獲得のためClaudeのメモリ機能を無料ユーザーにも開放＆メモリのインポート機能を追加

AnthropicがAI乗り換えユーザー獲得のためClaudeのメモリ機能を無料ユーザーにも開放＆メモリのインポート機能を追加