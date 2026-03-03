【Visa】対象店舗でスマホのタッチ決済を利用すると15%キャッシュバック! かっぱ寿司、松屋、ドトール、餃子の王将など
ビザ・ワールドワイド・ジャパンは3月2日、「スマホで!タッチでVisa割キャンペーン!」(さらに特定のお店でお得!)を開始した。
Visa割に登録したカードをスマートフォンに設定し、期間中に外食やカフェなどの対象店舗でVisaのタッチ決済を利用すると、利用金額の15%がキャッシュバックされる。1枚のVisaカードに対して1,000円が期間中の上限となる。スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスでの決済も対象。2月10日より開始した全国どこでも、一日何度でも使える「スマホで!タッチでVisa割キャンペーン!」に加え、本キャンペーンの利用により、外食をよりお得に楽しめる。
期間は2026年3月2日〜4月30日まで。キャンペーンは早期終了となる可能性がある。対象店舗は、家族亭、得得、とくとく、かっぱ寿司、餃子の王将、サンマルクカフェ、自家製麺 杵屋、ドトールコーヒーショップ、エクセルシオール カフェ、カフェ レクセル、熱烈中華食堂 日高屋、マイカリー食堂、松のや、松屋。なお、一部キャンペーンの対象とならない店舗があるため、詳細はキャンペーンサイトにて確認を。
「スマホで!タッチでVisa割キャンペーン!」(さらに特定のお店でお得!)
