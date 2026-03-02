6速MT専用へと深化を遂げた、ホンダ独自の軽スポーツモデル「RS」

ホンダは2025年11月21日に、軽乗用車「N-ONE」の一部改良モデルを発売しました。

今回の改良では、各グレードの装備充実や特別仕様車の設定が行われましたが、スポーティなモデル「RS」はどのように変化したのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「軽スポーツワゴン」です！（30枚以上）

N-ONEは、2012年に誕生した軽トールワゴンです。ホンダ初の量産乗用車「N360」をモチーフとした、丸目ヘッドライトが特徴的なタイムレスデザインを採用。

ホンダ独自の「M・M思想（マン・マキシマム／メカ・ミニマム）」に基づく、燃料タンクを前席下に配置した「センタータンクレイアウト」により、コンパクトな外観からは想像できない広々とした室内空間を実現しています。

2020年11月に2代目となるモデルが登場し、初代のアイコンである「丸・四角・台形」のデザイン構成を継承しつつ、走行性能や安全装備を大幅に強化しました。

今回の一部改良では、全グレードに「前方パーキングセンサー」と「7インチ TFT 液晶メーター」を標準採用し、利便性と安全性を向上させています。

さらに、RSグレードは、今回の改良を機にこれまで設定されていたCVT（無段変速機）が廃止され、「6速MT専用グレード」へと変更されています。

軽自動車のFFターボ車として初めて6速MTを組み合わせたRSの個性が、より鮮明に打ち出されることとなりました。

エクステリアでは、足元にホワイトカラーの15インチアルミホイールを新たに採用し、軽快な走りを視覚的にも表現しています。

ボディカラーは「プラチナホワイト・パール＆ブラック」や「フレームレッド＆ブラック」などの2トーンカラーに加え、精悍な「クリスタルブラック・パール」がラインナップされました。

インテリアもスポーツマインドを刺激する演出が随所に施されています。

インパネガーニッシュをカーボン調に変更したほか、フロントシートには滑りにくく耐久性に優れた「ウルトラスエード」を採用。レッドステッチと「RS」ロゴの刺繍が施され、特別感を高めています。

さらに、メーター内にはRS専用の表示機能が追加されました。RS専用表示のタコメーターやシフトインジケーターに加え、車両にかかる力を表示する「Gメーター」を搭載しています。

パワートレインは、最高出力64馬力を発生する660ccのDOHCターボエンジンを搭載。駆動方式はFFのみの設定です。

安全面では、先進の運転支援システム「Honda SENSING」を標準装備。6速MT車でありながら、アダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）や車線維持支援システム（LKAS）を備えており、スポーツ走行だけでなくロングドライブでの快適性も確保されています。

全長3395mm×全幅1475mm×全高1545mm、ホイールベース2520mmという軽自動車規格に収まりながら、専用のサスペンションチューニングにより、キビキビとしたハンドリングを実現しています。

新型N-ONE RSの価格（消費税込）は、227万8100円です。

あえてMTのみに絞り込むことで、趣味性の高いモデルへと進化したN-ONE RS。レトロで愛らしい外観に秘めた本格的な走りのパフォーマンスは、移動を単なる手段ではなく、心躍る時間へと変えてくれる存在になりそうです。