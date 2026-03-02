週明け２日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比５７０．６９ポイント（２．１４％）安の２６０５９．８５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５７．５８ポイント（１．７８％）安の８７０１．９１ポイントと反落した。ハンセン指数は１２月３１日以来、およそ２カ月ぶりの安値を付けている。売買代金は３５７６億７８７０万香港ドル（約７兆１８５７億円）に拡大した（２月２７日は２８８４億２０４０万香港ドル）。

投資家心理が悪化する流れ。中東地域の地政学リスクが逆風だ。米国とイスラエルは２月２８日、核開発を巡る協議の不調を理由に、イランをミサイルなどで攻撃。イラン最高指導者のハメネイ師が攻撃で死亡する中、イランはイスラエルや中東各地の米軍事施設を報復攻撃した。トランプ米大統領は３月１日、イランが強力な反撃に出ることになれば、「われわれは、かつてない力で反撃することになる」と自身のＳＮＳに投稿している。中国外交部は１日、米国とイスラエルの軍事行動を非難し、緊張事態のさらなるエスカレートを回避するよう求めた。リスクオフが強まる中、週明け２日の原油相場は急伸し、安全資産とされる金の先物も大幅に上昇している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）と金融大手グループのＨＳＢＣ（５／ＨＫ）がそろって５．２％安、光学部品メーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が５．１％安と下げが目立った。

セクター別では、空運が安い。中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が８．３％、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が７．９％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が５．３％、国泰航空（２９３／ＨＫ）が４．１％ずつ下落した。中東主要空港の閉鎖で乗継便も欠航となり、国際線利用の縮小が懸念されている。また、原油相場の上昇で、燃油コスト高も警戒された。

人工知能（ＡＩ）技術やクラウド、半導体の銘柄も急落。雲知声智能科技（９６７８／ＨＫ）が１１．２％安、商湯集団（センスタイム：２０／ＨＫ）が９．４％安、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が５．７％安、万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が５．３％安、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が５．０％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．９％安で引けた。

半面、石油・石炭、産金、非鉄など資源関連は高い。中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が５．６％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が４．１％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が３．８％、エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が３．１％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が１２．２％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が６．０％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が３．３％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が２．６％ずつ上昇した。

他の個別株動向では、ガラス生産の信義玻璃ＨＤ（８６８／ＨＫ）が１２．４％高。同社の通期決算は１９％減益とさえなかったが、大幅な配当増額方針を示している。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．４７％高の４１８２．５９ポイントで取引を終了した。エネルギーが高い。産金・非鉄、宇宙・軍需産業、銀行、公益、電設、鉄鋼なども買われた。半面、空運は安い。医薬、不動産、消費関連、自動車、ハイテクも売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）