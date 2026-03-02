今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第106回（2026年3月2日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

裕福な奥様同士のお茶会

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）、呪われたかと心配したが、第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（演出：小林直毅）は何事もなかったようにヘブン（トミー・バストウ）から英語を習っている。

呪いではなく、ふたりの人生の転機が描かれそうだ。

今後のためにヘブンから英語のレッスンを受けているトキだが相変わらずなんだかおぼつかない。

ヘブンは根気よく教え続ける。

「アメリカ 船で2週間かかりました」という英語をヘブンは「こういう英語を教えていこう。いつか使えるかもしれない」とひとり言。

トキに「アメリカ行く したいですか」と聞くが、速攻「ノーです」。

「言葉もわからんし、訳もわからんし怖いですけん」

「でもあなた 怖い 好き」

「そげですが あげな怖さとそげな怖さは違いますけん」

怪談の怖さと異国の怖さはトキにとっては違う。

ヘブンは「ゴーストがいる。アメリカに幽霊がいる」とトキの気を引こうとする。トキは一瞬興味を持ったものの、すぐに眠気が襲ってきて大あくび。アメリカ行きの話は打ち切られる。

主題歌明け、トキはラン（蓮佛美沙子）の家にいて、お菓子に舌鼓を打っている。

ランは西洋人と結婚している友達として仲良くしようとトキにほほ笑む。

お金持ち同士の友人関係。きれいな服（着物）を着て素敵なおうちで優雅にお茶しながらおしゃべり。これはトキには新鮮だろう。

ランとロバート（ジョー・トレメイン）は東京のダンスパーティーで知り合った。

トキとヘブンはそんな洒落（しゃれ）た感じではない。怪談がなれ初めのようなもの。

トキが怪談好きと聞いて、ランは「私も――」と目を輝かせる。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）