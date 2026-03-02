「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午後２時現在で、ソニーグループ<6758.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



２月２６日の取引終了後に、昨年１１月に発表した自社株買いの取得枠を再拡大すると発表した。今月５日に上限を３５００万株から５５００万株へ、取得価額の総額を１０００億円から１５００億円へ引き上げたが、今回は上限を９０００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．５１％）、取得価額の上限を２５００億円へ引き上げた。取得期間は５月１４日まで。足もとの取得状況や株式市場の動向などを踏まえて、更なる機動的な自社株取得を可能にするためとしている。



この発表を受けて、２７日の同社株は大幅続伸。週明けのこの日は、全般相場軟調のなか同社株も反落しているが、底堅い動きとなっており、これらが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS