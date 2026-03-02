HANA¤ÎYURI¤¬FENDI¤ÎËÜ¹ñSNS¤ËÆ²¡¹ÅÐ¾ì¡ª¥¯ー¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÄÆ°²è¤Ë¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±¡×¡Ö¿¿´é¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃÂê
HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤ÎYURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤¬¡¢FENDI¡Ê¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¯ー¥ë¤ÊÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛFENDI¤òÅ»¤¤Æ²¡¹¤È¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ëHANA¤ÎYURI①②¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£HANA¤ÎYURI¤¬¥ß¥é¥Î¤ÇFENDI¤Î¥·¥çー¤Ø»²²Ã
YURI¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î25Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿FENDI¡Ê¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡Ë¤Î2026-27Ç¯½©Åß¥¦¥£¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë»²²Ã¡£¥ß¥é¥Î¤Î³¹¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤¬FENDI JAPAN¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー2114Ëü¿Í¤ò¿ô¤¨¤ë¡Ê3·î2Æü¸½ºß¡ËËÜ¹ñ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤â¡¢YURI¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
YURI¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥¸ー¥ó¥º¤òÍú¤¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¥Ýー¥º¡£¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë´ãº¹¤·¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯ー¥ë¤ËÊâ¤»Ï¤á¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±¤æ¤ê¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö½é¥½¥í»Å»ö¤¬FENDI¤Ã¤Æ¥Ð¥Á¥¤¥±²á¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×Ãå¤³¤Ê¤¹¤Î¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþ¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤¹YURI¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥æ¥ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ýー¥¸¥ó¥°Âç¹¥¤¡×¡Ö¤â¤¦À¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¿¿´é¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·Æ´¤ì¤ë¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ¢¹ñ¸å¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎHANA¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª
¤Ê¤ªµ¢¹ñ¤·¤¿YURI¤â´Þ¤á¤¿HANA¤Ï¡¢2·î27Æü¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£HANA¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅöÆü¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ê¤ÏÂçÃÀ¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¸«¤»¤¿¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢¥¯ー¥ë¤ËÌÜÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£