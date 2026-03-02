「今日好き」瀬川陽菜乃（ひなの）、韓国制服姿で美脚スラリ「新鮮で可愛すぎる」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/03/02】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演している瀬川陽菜乃が3月1日、自身のInstagramを更新。訪問先の韓国で制服姿を披露し、話題を呼んでいる。
瀬川は「韓国制服！！！！！」とコメントし、韓国にあるテーマパーク・ロッテワールドを訪れ、制服姿を披露。チェック柄のミニスカートからはスラリと美しい脚を覗かせた。さらに瀬川は「ほんとに幸せな3日間でした」とつづり、韓国を楽しんだと明かした。
この投稿に、ファンからは「尊い」「スタイル抜群」「韓国の制服姿、新鮮で可愛すぎる」「楽しそう」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」、現在放送中の「卒業編2026」にも参加している。（modelpress編集部）
