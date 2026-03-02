ミルクボーイも大絶賛！“スポーツノンアル”「サッポロ SUPER STAR」が近畿エリア限定で発売
サッポロビール株式会社とミズノ株式会社の協働開発で生まれたノンアルコールビールテイスト飲料「サッポロ SUPER STAR(スーパースター)」が、2026年2月25日より近畿エリア(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)限定で発売。
【写真】スタイリッシュな缶のデザインも魅力の「サッポロ SUPER STAR」
同日には大阪市内で発売記念イベントが開催され、お笑いコンビ・ミルクボーイが登壇した。
■運動後のひと息に！“スポーツノンアル”という新たな選択肢を提案
ノンアルコールビールテイスト飲料といえば、“車の運転をする人や休肝日を設けたい人が飲むもの”というイメージが強い。
しかし「サッポロ SUPER STAR」は、「ビール」「スポーツ」という文化創造の使命を持つサッポロビール株式会社(以下、サッポロビール)とミズノ株式会社(以下、ミズノ)がタッグを組んで生まれた“スポーツノンアル”。
クエン酸や運動で失われやすい電解質(ナトリウム)を配合し、スポーツや筋トレ、家事などで体を動かしたあとのリラックスタイムに向けてアプローチしている。
サッポロビール 執行役員 近畿流通本部長の上田啓二さんは、「全国に旋風を起こすべく、“風は西から”をテーマに、まずは近畿エリアで発売することとなりました。すべての人のスポーツスタイルを応援し、『あの一杯のためなら頑張れる』と思っていただけるようなドリンクです」と語った。
2026年に入ってからは、ミズノ・ランニングイベントやマラソン大会などでのサンプリングに加え、立命館大学でのプレ試飲会を実施。「クエン酸の味わいが運動後にぴったり」「運動後に飲みたいすっきりとしたおいしさ」と好評のようだ。
また、サッポロビール 顧客体験デザイン部の新井健司さんは、「ノンアルコールビールテイスト飲料は“ビールの代替”というイメージがあると思いますが、本商品は『健康であり続けたい』というニーズにアプローチしています。運動後の報酬感は我々ビールメーカーでもつくることができますが、“運動を始めるきっかけ”と“運動を続けるきっかけ”をつくるには、スポーツメーカーであるミズノさんの力が必要でした」と開発の背景について話す。
開発時はミズノの社員や会員たちの運動後にインタビューを行ったそうで、その数99件。「ビールの味だとノンアルでも後ろめたさがある」といった意見を取り入れ、罪悪感を感じさせない新しい味わいに仕上げている。
■ミルクボーイがその味わいをチェック！内海「これ持って応援に来て」
ゲストのミルクボーイは、スポーティな装いで登場。ミズノが提案する「ながら運動」の講師を務めている2人は、「今日は講師としてがんばります！」(駒場)、「芸人としてじゃないんや！」(内海)と、さすがの掛け合いで早々に会場を沸かせていた。
“マッチョ芸人”としても活躍する駒場さんと、「大阪マラソン」に2年連続で参加している内海さん。「サッポロ SUPER STAR」を飲み、「酸味があっておいしいですね。普段お酒を飲まない人でも飲めそうです。欲を言えば、タンパク質も入れてほしかった(笑)」(駒場)、「マラソンのあとに飲みたかった！うまかったやろなぁ。汗をかいたあとに飲んだら最高だと思うので、また運動したくなりますね」(内海)とレポートした。
さらに来年の「大阪マラソン」の参加について、内海さんは「『サッポロ SUPER STAR』があるなら来年も挑戦します！」と宣言。今年は応援に行けなかったという駒場さんに「これ持って応援に来てよ!?」と言い、駒場さんは「俺も変な公約してもうてるやないか！」とツッコミを入れていた。
発売記念イベントの終了後は「ながら運動イベント」が実施され、ミルクボーイが「ながら運動」をレクチャー。最後には一般参加者とともに乾杯も行われた。
また、2月25日・26日の2日間は同所でサンプリングイベントも開催。2250歩歩いた人および「ながら運動」をした人に、発売したばかりの「サッポロ SUPER STAR」が配布された。
今後、“運動後のご褒美”として大活躍しそうな「サッポロ SUPER STAR」。すでに運動をしている人はもちろん、「始めたいけどきっかけがつかめない」という人も、一度手に取ってみてはいかがだろうか。
取材・文＝ウォーカープラス編集部
写真提供＝サッポロビール株式会社
※本製品は20歳以上の者の飲用を想定・推奨しています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
