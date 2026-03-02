　2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　199324　　 108.3　　　 56430
２. <1321> 野村日経平均　　 29534　　 204.3　　　 60210
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 25735　　　80.7　　　　4286
４. <1540> 純金信託　　　　 18681　　 207.8　　　 25260
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 16278　　　94.1　　　 67120
６. <1579> 日経ブル２　　　 14808　　 151.5　　　 608.1
７. <1542> 純銀信託　　　　 13926　　 152.3　　　 42620
８. <1360> 日経ベア２　　　 11704　　　35.6　　　 105.6
９. <1306> 野村東証指数　　 10940　　 263.6　　　　4069
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　8721　　 168.2　　　 913.8
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　5028　　 375.7　　　255400
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　4950　　 579.0　　　 60000
13. <1671> ＷＴＩ原油　　　　4594　　1830.3　　　　3644
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　4060　　　-2.8　　　　3406
15. <2038> 原油先Ｗブル　　　3995　　2460.9　　　　1973
16. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3894　　 268.4　　　 76560
17. <1328> 野村金連動　　　　3811　　 346.8　　　 19760
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　3543　　 151.1　　　　5991
19. <314A> ｉＳゴールド　　　3310　　 210.2　　　 394.6
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3156　　 145.2　　　 86520
21. <1489> 日経高配５０　　　3036　　　85.3　　　　3352
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2997　　 183.5　　　　 174
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2786　　 389.6　　　 397.3
24. <1330> 上場日経平均　　　2493　　 389.8　　　 60290
25. <513A> ＧＸ防衛日株　　　2404　　 108.7　　　　1028
26. <1398> ＳＭＤリート　　　2372　　 -16.1　　　2085.0
27. <200A> 野村日半導　　　　1824　　　 3.6　　　　3305
28. <1541> 純プラ信託　　　　1684　　　64.5　　　 11140
29. <1358> 上場日経２倍　　　1662　　 372.2　　　107200
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　1640　　 142.6　　　 768.3
31. <2243> ＧＸ半導体　　　　1558　　 366.5　　　　2968
32. <1615> 野村東証銀行　　　1519　　　91.8　　　 618.5
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1447　　 397.3　　　 604.3
34. <1699> 野村原油　　　　　1391　　 758.6　　　 461.9
35. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1368　　 392.1　　　 70450
36. <2090> 農中米債７Ｈ　　　1255　　-100.0　　　　4598
37. <1356> ＴＰＸベア２　　　1225　　 130.3　　　 130.3
38. <2016> ｉＦ米債７有　　　1108　　-100.0　　　　1869
39. <1308> 上場東証指数　　　 950　　 320.4　　　　4019
40. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 903　　 -57.1　　　2169.5
41. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 806　　 848.2　　　 649.8
42. <1346> ＭＸ２２５　　　　 795　　　67.7　　　 59880
43. <1545> 野村ナスＨ無　　　 741　　 133.8　　　 39110
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 737　　　86.6　　　　2072
45. <2013> ｉＳ米高配当　　　 723　　 224.2　　　 293.1
46. <1571> 日経インバ　　　　 719　　 223.9　　　　 358
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 691　　　 9.0　　　 55540
48. <1580> 日経ベア　　　　　 639　　 292.0　　　 952.1
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 585　　 -44.3　　　　2912
50. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 572　　1067.3　　　 366.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


