ETF売買代金ランキング＝2日前引け
2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 199324 108.3 56430
２. <1321> 野村日経平均 29534 204.3 60210
３. <1357> 日経Ｄインバ 25735 80.7 4286
４. <1540> 純金信託 18681 207.8 25260
５. <1458> 楽天Ｗブル 16278 94.1 67120
６. <1579> 日経ブル２ 14808 151.5 608.1
７. <1542> 純銀信託 13926 152.3 42620
８. <1360> 日経ベア２ 11704 35.6 105.6
９. <1306> 野村東証指数 10940 263.6 4069
10. <1568> ＴＰＸブル 8721 168.2 913.8
11. <2036> 金先物Ｗブル 5028 375.7 255400
12. <1320> ｉＦ日経年１ 4950 579.0 60000
13. <1671> ＷＴＩ原油 4594 1830.3 3644
14. <2644> ＧＸ半導日株 4060 -2.8 3406
15. <2038> 原油先Ｗブル 3995 2460.9 1973
16. <1326> ＳＰＤＲ 3894 268.4 76560
17. <1328> 野村金連動 3811 346.8 19760
18. <1329> ｉＳ日経 3543 151.1 5991
19. <314A> ｉＳゴールド 3310 210.2 394.6
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3156 145.2 86520
21. <1489> 日経高配５０ 3036 85.3 3352
22. <1459> 楽天Ｗベア 2997 183.5 174
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 2786 389.6 397.3
24. <1330> 上場日経平均 2493 389.8 60290
25. <513A> ＧＸ防衛日株 2404 108.7 1028
26. <1398> ＳＭＤリート 2372 -16.1 2085.0
27. <200A> 野村日半導 1824 3.6 3305
28. <1541> 純プラ信託 1684 64.5 11140
29. <1358> 上場日経２倍 1662 372.2 107200
30. <1655> ｉＳ米国株 1640 142.6 768.3
31. <2243> ＧＸ半導体 1558 366.5 2968
32. <1615> 野村東証銀行 1519 91.8 618.5
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1447 397.3 604.3
34. <1699> 野村原油 1391 758.6 461.9
35. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1368 392.1 70450
36. <2090> 農中米債７Ｈ 1255 -100.0 4598
37. <1356> ＴＰＸベア２ 1225 130.3 130.3
38. <2016> ｉＦ米債７有 1108 -100.0 1869
39. <1308> 上場東証指数 950 320.4 4019
40. <1343> 野村ＲＥＩＴ 903 -57.1 2169.5
41. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 806 848.2 649.8
42. <1346> ＭＸ２２５ 795 67.7 59880
43. <1545> 野村ナスＨ無 741 133.8 39110
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 737 86.6 2072
45. <2013> ｉＳ米高配当 723 224.2 293.1
46. <1571> 日経インバ 719 223.9 358
47. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 691 9.0 55540
48. <1580> 日経ベア 639 292.0 952.1
49. <2244> ＧＸＵテック 585 -44.3 2912
50. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 572 1067.3 366.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
