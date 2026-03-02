シャオミ・ジャパンは、Androidスマートフォン「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」を発表した。発売日は3月5日、価格は24万9800円。

シャオミの「Xiaomi 17 Ultra」をベースに、ライカの伝統的なデザイン美学と独自のカメラ機能を融合させた特別モデルとなる。

ライカの美学を凝縮したアイコニックなデザイン

筐体にはライカを象徴するレッドドットを配し、側面には「LEICA CAMERA GERMANY」の刻印を施した。シルバーのアルミフレームにはローレット加工を採用し、ブラックのファイバーグラス製バックカバーと組み合わせることで、クラシックカメラを思わせる質感に仕上げている。

また、「Leica Leitzphone」の大きな特徴として背面の「カメラリング構造」がある。リングを回転させることで焦点距離やボケ味を直感的に調整できるとし、新たな操作体験を提案する。

2億画素可変ズームと1インチセンサー

カメラシステムには、ライカの「APO」技術を取り入れたトリプルレンズを採用。メインカメラには1インチセンサーと最新のLOFIC HDR技術を搭載し、夜景など明暗差の大きいシーンでも白飛びを抑えた描写を可能にするとしている。

望遠カメラは2億画素の大型センサーを備え、75mm～100mmの範囲でシームレスに変化する可変光学ズームに対応。遠方の被写体も緻密に捉えられる。

さらに、13種類の「Leica Looks」と、5種類のライカレンズをモチーフにした「ボケ味シミュレーション」を用意するほか、「Leica M3」「Leica M9」の描写を再現するLeica Essential Modeも搭載する。

「協業の最高傑作」ライカジャパン福家社長が語る期待

ライカカメラジャパンの福家一哲代表取締役社長は、シャオミとのパートナーシップについて「単に技術を提供し合う関係ではなく、両社の担当者が写真に真摯に向き合い、議論を重ねてきた。まさに創造活動の日々だった」と振り返る。

「Leica Leitzphone」については、これまでの協業の成果であり「最高傑作であると確信している」とコメント。ライカが長い歴史の中で培ってきた画像処理の哲学が凝縮されているとし、ユーザーの日常において素晴らしい瞬間を切り取るパートナーとなることに期待を寄せた。

ライカジャパン 代表取締役社長 福家一哲氏

最高峰の基本性能と豪華な同梱品

チップセットには最新の「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載。前世代比で大幅に向上した処理性能をうたう。6.9インチの「Xiaomi HyperRGB 有機EL」ディスプレイは鮮やかな表示と省電力を両立し、6000mAhの大容量バッテリーは90Wの急速充電に対応する。

製品には専用マグネティックケースやライカロゴ入りレンズキャップ、クリーニングクロスなどを同梱し、特別パッケージで提供する。カラーはブラックのみ、価格は24万9800円。

シャオミ公式サイトや直営店のほか、一部のライカストア（銀座店、GINZA SIX、表参道店、京都店）、ライカオンラインストアで販売する。そのほか、ビックカメラ有楽町店・新宿東口店、ヤマダデンキ LABI 池袋本店、ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba・マルチメディア梅田でも取り扱う。

また、4月6日までに「Leica Leitzphone」を購入すると「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」を無料でプレゼントする。

専用テーマも用意される

「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」はカメラリング構造に対応する

主なスペック 項目 内容 大きさ 約162.9×77.6×8.32mm 重さ 約223.4g メインカメラ ライカズミルックス光学レンズ（VARIO-APO-SUMMILUX）メイン：5000万画素（1インチ、23mm相当、F1.67、OIS）望遠：2億画素（1/1.4インチ、75-100mm相当、F2.39-2.96、OIS）超広角：5000万画素（1/2.75インチ、14mm相当、F2.2） インカメラ 5000万画素（21mm相当、F2.2、AF） ディスプレイ 6.9インチ Xiaomi HyperRGB 有機EL（2608×1200）、1-120Hz可変リフレッシュレート、ピーク輝度3500ニト、Xiaomi Shield Glass 3.0採用 バッテリー 6000mAh、90W 有線ハイパーチャージ、ワイヤレスチャージ対応（QC3+／QC3.0／QC2.0／PD3.0／PD2.0／90W PPS対応） チップセット Snapdragon 8 Elite Gen 5 メモリー／ストレージ 16GB（LPDDR5X）／1TB（UFS 4.1） 防水・防塵 IP68 OS Android 16ベースのXiaomi HyperOS 3 SIM nano SIM＋nano SIM、nano SIM＋eSIM Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth Ver.6.0