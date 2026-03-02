【明日から】Amazon 新生活セールでボトル飲料やパックご飯などの飲食料品がプライスダウン

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セール対象予定の飲食料品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

泡がキリっと喉を通る爽快感。Amazonブランドの強炭酸レモン

カフェインゼロで子どもも飲める「アサヒ飲料 十六茶」630ml×24本

早ゆで3分の「マ・マー 高たんぱくスパゲティ」2.5kg（約25人前）

サラダやパスタ、炒め物にも。Amazonブランドの「シーチキン Lフレーク」

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味

手軽に飲めて美味しい。ドリンクタイプのプロテイン ココア風味

運動後にもゴクゴク飲める。ドリンクタイプのプロテイン バナナ風味

手軽にタンパク質チャージ。味の素「プロテインスープ コーンクリームポタージュ」

鶏むね肉使用。高タンパクの「プロテイン唐揚げ」1kg

油・水なしで作れる。味の素の冷凍ギョーザ 1kg

すべて国産の野菜・肉を使用。 高タンパクの「プロテインシュウマイ」

味の素「たんぱく質がしっかり摂れる味噌汁 豆腐とねぎ」

プロテイン入りクッキー「ロカボクッキー チョコレート味」

冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯

芳醇な香りと深いコクが楽しめる「ちょっと贅沢な珈琲店 スティック」100本

「ネスカフェ ゴールドブレンド」のスティック 100本

自然解凍でそのまま使える。Amazonブランドの冷凍ブロッコリー 2kg

その他のセール予定商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。