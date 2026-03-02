【明日から】Amazon 新生活セールでボトル飲料やパックご飯などの飲食料品がプライスダウン
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール対象予定の飲食料品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon 新生活セール」はこちら
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
泡がキリっと喉を通る爽快感。Amazonブランドの強炭酸レモン
カフェインゼロで子どもも飲める「アサヒ飲料 十六茶」630ml×24本
早ゆで3分の「マ・マー 高たんぱくスパゲティ」2.5kg（約25人前）
サラダやパスタ、炒め物にも。Amazonブランドの「シーチキン Lフレーク」
by Amazon オイル不使用 シーチキン マイルド 70g ×12缶 by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味
手軽に飲めて美味しい。ドリンクタイプのプロテイン ココア風味
運動後にもゴクゴク飲める。ドリンクタイプのプロテイン バナナ風味
手軽にタンパク質チャージ。味の素「プロテインスープ コーンクリームポタージュ」
鶏むね肉使用。高タンパクの「プロテイン唐揚げ」1kg
油・水なしで作れる。味の素の冷凍ギョーザ 1kg
すべて国産の野菜・肉を使用。 高タンパクの「プロテインシュウマイ」
味の素「たんぱく質がしっかり摂れる味噌汁 豆腐とねぎ」
プロテイン入りクッキー「ロカボクッキー チョコレート味」
冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯
芳醇な香りと深いコクが楽しめる「ちょっと贅沢な珈琲店 スティック」100本
「ネスカフェ ゴールドブレンド」のスティック 100本
【 スティックコーヒー 大容量 】ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め スティック ブラック 100本,ブラックコーヒー,無糖,個包装
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
自然解凍でそのまま使える。Amazonブランドの冷凍ブロッコリー 2kg
その他のセール予定商品
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
