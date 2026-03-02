【明日から】Amazon 新生活セールでボトル飲料やパックご飯などの飲食料品がプライスダウン
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、2026年3月3日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象予定の飲食料品をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon 新生活セール」はこちら

泡がキリっと喉を通る爽快感。Amazonブランドの強炭酸レモン


by Amazon

by Amazon 炭酸水 500ml ×24本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有 強炭酸水 ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル by Amazon 炭酸水 レモン ラベルレス 500ml ×24本 強炭酸水 バナジウム含有 ペットボトル 500ミリリットル (Smart Basic)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カフェインゼロで子どもも飲める「アサヒ飲料 十六茶」630ml×24本


十六茶

アサヒ飲料 十六茶 630ml×24本

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



早ゆで3分の「マ・マー 高たんぱくスパゲティ」2.5kg（約25人前）


マ・マー

高たんぱく・糖質オフ マ・マー 高たんぱく スパゲティ 早ゆで 3分 1.6mm 2.5kg（ 約25人前 ）大容量 パスタ 麺 （ タンパク質 / 乾麺100g当たり 20.3g / 栄養バランス ) まとめ買い アルデンテ 時短 ごはん作り 簡単調理 手軽 FineFast

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



サラダやパスタ、炒め物にも。Amazonブランドの「シーチキン Lフレーク」


by Amazon

by Amazon オイル不使用 シーチキン マイルド 70g ×12缶 by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



手軽に飲めて美味しい。ドリンクタイプのプロテイン ココア風味


SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN

SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 200ml×24本 【ケース販売】明治 ザバス(SAVAS) ミルクプロテイン 脂肪ゼロ ココア風味 200ml×24本 高たんぱく ビタミン配合 国内自社工場製造

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



運動後にもゴクゴク飲める。ドリンクタイプのプロテイン バナナ風味


SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN

SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 200ml×24本 【ケース販売】明治 ザバス(SAVAS) ミルクプロテイン 脂肪ゼロ バナナ風味 200ml×24本 高たんぱく ビタミン配合 国内自社工場製造

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



手軽にタンパク質チャージ。味の素「プロテインスープ コーンクリームポタージュ」


Ajinomoto

Ajinomoto 味の素 プロテインスープ Ajinomoto 味の素 プロテインスープ コーンクリーム 600g 1食あたりたんぱく質20g ホエイプロテイン whey protein インスタント タンパク質

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鶏むね肉使用。高タンパクの「プロテイン唐揚げ」1kg


by Amazon

[冷凍] by Amazon 味の素＿バリエーション [冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



油・水なしで作れる。味の素の冷凍ギョーザ 1kg


by Amazon

Solimo(ソリモ) [冷凍] by Amazon 味の素 ギョーザ 1kg 袋 冷凍食品 餃子 ぎょうざ おかず お取り寄せグルメ 夕食 昼食 おつまみ 大容量

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



すべて国産の野菜・肉を使用。 高タンパクの「プロテインシュウマイ」


by Amazon

[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテインシュウマイ 1kg 高タンパク プロテイン 冷凍食品 シュウマイ 焼売 大容量 [冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテインシュウマイ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 シュウマイ 焼売 大容量

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



味の素「たんぱく質がしっかり摂れる味噌汁 豆腐とねぎ」


Ajinomoto

味の素 たんぱく質 がしっかり摂れる 味噌汁 なすと油揚げ 15.9g×10個 (プロテイン protein 高たんぱく質 タンパク質) Ajinomoto 味の素 たんぱく質 がしっかり摂れる 味噌汁 豆腐とねぎ 15.9g×10個 (プロテイン protein 高たんぱく質 タンパク質)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プロテイン入りクッキー「ロカボクッキー チョコレート味」


by Amazon

ロカボクッキー チョコレート味 30g x 10袋 糖質8.9g プロテイン入り

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯


by Amazon

[Amazonブランド] Happy Belly パックご飯 あきたこまち ゆめぴりか 180g ×24個 by Amazon パックご飯 秋田県産 あきたこまち 180g×24個 国産米 100% 低温製法米

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



芳醇な香りと深いコクが楽しめる「ちょっと贅沢な珈琲店 スティック」100本


AGF(エージーエフ)

AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック スペシャルブレンド 100本 【 スティックコーヒー 】【 インスタントコーヒー 】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「ネスカフェ ゴールドブレンド」のスティック 100本


Nescafe

【 スティックコーヒー 大容量 】ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め スティック ブラック 100本,ブラックコーヒー,無糖,個包装

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



自然解凍でそのまま使える。Amazonブランドの冷凍ブロッコリー 2kg


by Amazon

[冷凍] by Amazon ブロッコリー 2kg 大容量

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


Nescafe

ネスカフェ ゴールドブレンド スティック ブラック 100P,箱,レギュラー ソリュブル コーヒー,個包装

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Ajinomoto

Ajinomoto 味の素 クノール たんぱく質がしっかり摂れるスープ Ajinomoto 味の素 クノール たんぱく質がしっかり摂れるスープ コーンクリーム スティック 15本入(プロテイン スープ protein 高たんぱく質 タンパク質 ビタミン D カルシウム)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ザバス

ザバス(SAVAS) シェイプ&ビューティ ミルクティー風味 900g プロテイン ソイ 明治 ザバス(SAVAS) シェイプ&ビューティ ミルクティー風味 920g プロテイン ソイ 明治 NEXTBODY 【Amazon.co.jp限定】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


by Amazon

by Amazon プロテインバー by Amazon プロテインバー イチゴ風味 15本入り

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


by Amazon

[冷凍] by Amazon 洋風野菜ミックス 1kg 大容量 ブロッコリー カリフラワー にんじん いんげん

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→「Amazon 新生活セール」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります