3月6日0時よりAmazonの期間限定セール「Amazon 新生活セール」が開催される。期間は3月9日23時59分まで。なお、3月3日0時からを先行期間とし、一部の対象商品がセールに登場する。

4月の新年度に向けて開催される「新生活セール」が今年も開催。今回は家具や家電、食品・飲料や消耗品など300万点以上の商品が取り揃えられる予定で、「新生活セール」としては初となる先行セールも実施されるなど、例年よりもさらにパワーアップした内容が用意される。

さらに、期間中は対象商品がセール価格になるだけでなく、Amazonポイントの還元率をアップする「ポイントアップキャンペーン」が実施され、条件を満たすことで最大14％のポイント還元が受けられる。

そのほか、カテゴリ、メーカー別に実施されるキャンペーン、クーポンなど、お得な施策が多数登場。本稿では今回の「新生活セール」開催前に、事前に確認できる情報をまとめてみたので、ぜひ参考にしていただきたい。

□「Amazon 新生活セール」のページ

ポイント1：先行セールが3月3日0時よりスタート！ 商品の一部事前公開ページをチェック

最近のAmazonセールではお馴染みとなった先行セールが、今回「新生活セール」として初めて実施される。商品の価格は先行、本番のどちらのセール期間中も同じだが、商品によっては先行期間中に在庫切れになるケースもあるため、狙っている商品を見つけたら迷わず先行期間中に購入することをオススメする。

Amazonのサイトでは「新生活セール」対象商品の一部が事前公開されており、「Fire HD」、「Kindle」、「Echo」シリーズといったAmazonデバイスのほか、新生活の準備に嬉しい生活家電、ホーム・キッチン用品、さらにはSwitch2のケースといったゲーム関連商品など、バラエティに富んだ商品が用意されているのを確認できる。

セールが始まるまでは割引価格などは表示されないが、「Amazonショッピングアプリ」をダウンロードし、気になる商品をほしい物リストに入れておくことで、セール開始時に通知を受け取れるようになるので、ぜひ活用していただきたい。

□「Amazon 新生活セール」対象品一部事前公開のページ

ポイント2：ドラッグストア・ファッション・ビューティー商品などがポイント還元アップの対象に。最大14％のポイントアップ還元キャンペーンが実施

「Amazon 新生活セール」では、キャンペーンにエントリーして条件を満たすと還元率が最大14％まで上がり、より効率よくポイントを獲得できる。ポイントアップの対象となる商品はセールによって異なり、今回はドラッグストア・ファッション・ビューティー商品を購入することで5.5％のポイントが還元される。

なお、今回は「コカ・コーラ」、「HUAWEI」いずれかの対象商品を購入することもポイントアップの条件になっており、この点もこれまでのキャンペーンと異なるため注意したい。

また、意外と知られていないのが、キャンペーンにエントリーし、対象の買い物をすることで、ポイントがさらに当たるチャンス（1等100,000ポイント）が自動的に与えられるという、お得な施策が付いている点。

ポイントアップキャンペーンのページではこれらの詳細が確認できるほか、ポイントアップ条件の対象商品、対象ブランドのページへ飛べるようになっているので、よりお得に新生活セールを楽しみたいという方はぜひチェックしてみてほしい。

【ポイントアップの条件】 キャンペーンにエントリー プライム会員である（＋1.5％） Amazon Mastercardで買う（＋3％） 「コカ・コーラ」、「HUAWEI」いずれかの対象商品を買う（＋4％） ドラッグストア・ファッション・ビューティー商品を買う（＋5.5％）

□「ポイントアップキャンペーン」のページ

キャンペーンの参加方法とポイントアップの概要

100,000ポイントが当たるチャンスについては「キャンペーン概要」の項目から確認可能だ

ポイント3：家電にファッション、PS5も！ 欲しいものをピンポイントで狙い撃ちするなら「新生活キャンペーン」をチェック

Amazonのサイトで「新生活セール」のページを確認すると、「おすすめの新生活キャンペーン」と題された特集が用意されているのを確認できる。

ここでは「新生活応援 飲料セール」、「新生活ファッションセール」、「PS5関連商品がお買い得」といった、各カテゴリ別の特集ページが用意されており、“今自分が探しているもの”でセール対象となっているお得な商品をピンポイントでチェックできるようになっている。

そのほか、「バイヤーおすすめ家電セール」のページでは、プロ厳選の春のマストアイテムがずらりと紹介されているので、「せっかくのセールだし何か買いたい」という方も、ページを覗いてみると、何か発見があるかもしれない。

□「PS5関連商品がお買い得」のページ

□「バイヤーおすすめ家電セール」のページ

「Amazon 新生活セール」のページ内にある「おすすめの新生活キャンペーン」。カテゴリ別に特集ページが用意されている。意外とスルーしがちなので見逃さずにチェックしていただきたい

「PS5関連商品がお買い得」のページではPS5本体とソフトのお得なセット商品や、「PSVR2」といった周辺機器などを確認できる

「バイヤーおすすめ家電セール」のページでは細かく分けられたカテゴリから商品を探せるのでわかりやすい。例えば「テレビが欲しいけど何かないかな」などざっくり思い立った時に、一度チェックしてみるといいかもしれない

また、「おすすめの新生活キャンペーン」で見逃せないのが「新生活クーポン」のページ。ここに並んでいる商品は“クーポン価格”で購入できるものとなっており、商品ページ内で[クーポン: 〇〇% OFFクーポンの適用]の箇所にチェックを入れてレジに進むことで、割引価格が適用される。

クーポンを利用できるのはページで紹介されている商品と限定的にはなるが、中には20%OFFとかなりお得になるものも確認できるので、まずはこのページで探してるものがないかを確認してみるといいかもしれない。ぜひチェックしていただきたい。

□「新生活クーポン」のページ

「おすすめの新生活キャンペーン」の項目にしれっと入っている「新生活クーポン」ページ。気付いていなかったという人もいるのではないだろうか

クーポンの利用方法は、商品ページ内で[クーポン: 〇〇% OFFクーポンの適用]の箇所にチェックを入れて、レジに進むだけ。複雑な手続きなどは不要だ。20%OFFのクーポン価格になる商品もあり、高額な家電、家具の購入を検討している場合には非常にお得だ。現時点ではロボット掃除機やソファといったラインナップも確認できる

そのほか、生活用品や食品、飲料品など様々な商品がクーポンの対象になっているので、掘り出し物を発掘する感覚でページをチェックしてみてはいかがだろうか

ポイント4：セールのリマインドはスマホアプリのプッシュ通知が便利

セール期間を把握していたとしても、忙しくてつい見逃してしまう方もいるのではないだろうか。そこで役に立つのが「Amazonショッピングアプリ」のプッシュ通知だ。通知をオンにしておくと、セールやお得な情報、割引イベントの最新情報をいち早く知らせてくれるので便利。

また、「欲しいものリスト」を活用することで、狙っていた商品が割引になったタイミングですぐに通知が届くので、こちらも合わせて利用したい。

【プッシュ通知の設定方法】

「Amazonショッピングアプリ」の設定（歯車のアイコン）をタップ ※画像はiPhoneのもの

「プッシュ通知」をタップ

「セールとおすすめ」をタップ

「割引やセール」の通知をオンに

【欲しいものリストの利用方法】

こちらはPCのブラウザで見た画面。商品ページの右下にある「リストに追加」ボタンから欲しいものリストに追加できる

リストを表示すると追加した商品を一覧で確認可能。リストは公開して、友人や家族などとも共有できる

セール品の事前公開ページでは「生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン」のカテゴリからRazerのゲーミングヘッドセット、IODATAのゲーミングモニターといったゲーム関連商品などもいくつか確認できるが、先行セールや本番ではさらなるラインナップが追加される可能性は高いかと思う。ぜひチェックしていただきたい。