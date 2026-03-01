ダークヒロイン役で話題のグラビアアイドル、橋本梨菜さんのFLASHデジタル写真集「橋本梨菜 ダークヒロインの休日」がリリースされました。



【写真】大人のフェロモンがだだ漏れの橋本梨菜さん

グラビア界のトップに君臨する橋本さんの異名は「なにわのブラックダイヤモンド」。今回は、雑然としたガレージを舞台に、一部フィルムカメラでのノスタルジックな表現に挑戦。どこか懐かしさを感じさせるフィルムの質感が、彼女の肌の艶やかさと体温をよりリアルかつドラマチックに描き出します。キャンピングカーでのエモーショナルなカットは特に必見。あらゆるグラビアを見せてきた彼女のイメージを更新する、エポックメーキングな一冊です。



ドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』で悪役のヒロインを演じる橋本さんはFLASHに登場。雰囲気のあるガレージを舞台にGカップのプロポーションを存分に見せつけています。橋本さんは自身のXに「発売中のFLASHにグラビア撮り下ろし載ってます！！！！ ご覧くださいね 影セクシーだね！」と投稿。撮影画像を公開しています。



【橋本梨菜さんプロフィール】

はしもとりな 32歳 1993年9月13日生まれ 大阪府出身 T159・B88W59H89 7歳から子役として活動開始。「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称でトップグラビアアイドルとして活躍し、2025年3月に10周年を迎えた。アイドルユニット「sherbet」のメンバーとしても活動しながら俳優としての顔も。配信中のドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』(DMM TV)では悪役を演じる。最新情報は、公式X(@rinasketch)