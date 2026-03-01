Image: funtabase

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ボディはピカピカにできてもガラスはなんだか曇ってる……。洗車が好きな筆者と同じ悩み、持っている人も多いのでは？ 窓専用洗剤やマイクロファイバータオルを使っても逆にひどくなる場合もありますよね。

そんなストレスや悩みに素材でアプローチしたのが「カーボンスイーパー」。バーテンダーが高級グラスを磨く生地を転用したアイテムで、愛車や自宅の窓掃除をスッキリ効率化できるのだとか。

おトクな先行セールも開催されていたので詳しく見ていきましょう。

ついに、拭きムラ根絶へ！超密度カーボンヘッドが終わらせる「拭き直し」の無限ループ 7,880円 【超早割18％OFF】 詳細をチェック

水切り＋カーボン磨きの2ステップ

Image: funtabase

自動車や自宅のガラスに拭きムラや拭きスジが残る原因は実はシンプル。水分が残った状態でクロスを滑らせると汚れを広げてしまう場合が大半。洗剤等も拭き取りが不十分だとかえって曇りの原因になることも。

Image: funtabase

「カーボンスイーパー」が提案するのは、“水をしっかり切ってカーボンで磨く”という2ステップのアプローチです。

柔らかシリコンで効率的に水切り

Image: funtabase

水切り用のブレードは独自のエッジ製法でスパッと切れる工夫済み。

Image: funtabase

ワイドかつ柔軟性もあるため、曲線の多いボディでも手早く処理できるそうですよ。

ミクロの汚れもキャッチ

Image: funtabase

カーボンクロスは本体に簡単に装着可能。

Image: funtabase

ミクロな汚れもキャッチできる微細かつ高密度なクロスにより、PM2.5や排ガスに含まれる微粒子などもしっかりと軽い力でぬぐい取れるとのこと。

Image: funtabase

マイクロファイバークロスにありがちな繊維残りも対策済み。

面倒な内窓もリーチが解決

Image: funtabase

ハンドル付きクロスのメリットはやはりそのリーチ。クロス単体では届かないエリアもスッと拭き取れます。

Image: funtabase

フロントガラスの内側は車種によっては手が届きにくく、そもそも掃除がしにくいですよね。その点もハンドルのおかげで苦労なく対応できますよ。

自宅の窓にも

Image: funtabase

洗車メインにご紹介しましたが、もちろん自宅の窓にも活用OK。このときにもリーチの長さは助かりますね。

ケミカル利用とは違う発想でクリアな窓ガラスを実現してくれる「カーボンスイーパー」は現在、クラウドファンディングサイトmachi-yaにて先行セールを実施中でしたので、気になった人はぜひ詳細をチェックしてみてください。

ついに、拭きムラ根絶へ！超密度カーボンヘッドが終わらせる「拭き直し」の無限ループ 7,880円 【超早割18％OFF】 詳細をチェック

＞＞ ついに、拭きムラ根絶へ！超密度カーボンヘッドが終わらせる「拭き直し」の無限ループ

Source: machi-ya