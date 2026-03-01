¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó½êÂ°5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦DayRe:¡¢2nd EP¡ÖÑëÆáÅª¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Õ¥©¥È¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó½êÂ°5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦DayRe:¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ë¤Î4·î8ÆüÈ¯Çä2nd EP¡ÖÑëÆáÅª¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Á°ºî1stEP¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤Ç¤Î2ndEP¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
º£ºî¤Ïà±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Õ¥©¥È¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£EP¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÑëÆáÅª¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÀÄ½Õ¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤àÈà½÷Ã£¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¡ÈÁªÂò¡É¤Î½Ö´Ö¡£Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¸þ¤¹ç¤¦¡¢²¿¤«¤òÁª¤Ó¼è¤ë·èÃÇ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÁª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÆ§¤ß½Ð¤·¤¿°ìÊâ¡£ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿EP¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë5·î5Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëDayRe:¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖÑëÆáÅª¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×
4·î8ÆüÈ¯Çä
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡¢CD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SMCL-990
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://dayre.lnk.to/LuMo8C
½é²ó»ÅÍÍ¡§
¡ÆÃÀ½¥±¡¼¥¹
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç¥Á¥é¥·
£ÆÃÀ½¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥é¥ó¥À¥à1ËçÉõÆþ¡ÊÁ´10¼ï¡Ë
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
LAWSON presents DayRe: 1st Anniversary Live - Page:366 -
2026Ç¯5·î5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
¡ÎÃë¸ø±é¡Ï14¡§00³«¾ì / 14¡§45³«±é
¡ÎÌë¸ø±é¡Ï17¡§15³«¾ì / 18¡§00³«±é
²ñ¾ì¡§ÈÄ¶¶¶èÎ©Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
½Ð±é¡§DayRe:
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://dayre-official.jp/contents/1035077
¡ãDayRe: Profile¡ä
2017Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè3²ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼À¼Í¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿µÌÈþÐÔ¡¦ÁêÀîÁÕÂ¿¡¦µÜÂô¾®½Õ¡¦²ÆÌÜ¤³¤³¤Ê¡¦Æü¸þ¤â¤«¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿5¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈDayRe:¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ë¡£2025Ç¯5·î5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖLAWSON presents ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó3´üÀ¸ ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¡õ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤Ë¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖDeaRy Days!¡×¤òÈäÏª¡£Æ±Ç¯11·î19Æü¤Ë¤Ï1stEP¡ÖReFraction¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢µþÅÔºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öµþ Premium Live -2025-¡×¤Ø¤â½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡ãMember Profile¡ä
µÌÈþÐÔ¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê ¤ß¤é¤¤¡Ë2000Ç¯3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£
¼ñÌ£Ž¥ÆÃµ»¤Ï²Î¤¦¤³¤ÈŽ¤ÍÙ¤ë¤³¤ÈŽ¤¥À¡¼¥ÄŽ¤¥²¡¼¥à
<½Ð±éºîÉÊ>
¡ÖIDOLY PRIDE¡×(Ä¹À¥¶×Çµ)¡¢¡ÖËâ²¦ÍÍ¡¢¥ê¥È¥é¥¤¡ªR¡×(¥ª¥ë¥¬¥ó)¡¢
¡Ö°¦Å·»ÈÀ¤µª¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¡×(Ä«ÍÛÎÓ¸é)¤Û¤«
ÁêÀîÁÕÂ¿¡Ê¤¢¤¤¤«¤ï ¤«¤Ê¤¿¡Ë2004Ç¯10·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£
¼ñÌ£Ž¥ÆÃµ»¤Ï±Ñ²ñÏÃ¡ÊÆü¾ï²ñÏÃ¡ËŽ¤´ØÀ¾ÊÛŽ¤ÆÉ½ñ
<½Ð±éºîÉÊ>
¡ÖIDOLY PRIDE¡×(À®µÜ¤¹¤º)¡¢¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥¨¥Ã¥°¡¦¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¡×(Âç¸Í¥¢¥¤)Ž¤
¡Ö¥É¥é¥´¥óÌ¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã!¡×(°ÃÌî¾½)¤Û¤«
Âè½½Ï»²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É ¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¼õ¾Þ
µÜÂô¾®½Õ¡Ê¤ß¤ä¤¶¤ï ¤³¤Ï¤ë¡Ë1999Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£
¼ñÌ£Ž¥ÆÃµ»¤Ï±Ñ²ñÏÃ¡ÊÆü¾ï²ñÏÃ¡ËŽ¤ÆÉ½ñ
<½Ð±éºîÉÊ>
¡ÖIDOLY PRIDE¡×(ÇòÀÐº»µ¨)¡¢¡Ö°¦Å·»ÈÀ¤µª¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¡×(ÀãÂåÄØ)¡¢
¡Ö¥É¥é¥´¥óÌ¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã!¡×(°ÃÌî¤·¤å¤¦¤é)¤Û¤«
²ÆÌÜ¤³¤³¤Ê¡Ê¤Ê¤Ä¤á ¤³¤³¤Ê¡Ë2003Ç¯9·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£
¼ñÌ£Ž¥ÆÃµ»¤ÏÎÁÍýŽ¤¤ª²Û»Òºî¤êŽ¤¸ýÅ«
<½Ð±éºîÉÊ>
¡ÖIDOLY PRIDE¡×(°Ë¿á½í)¡¢¡Ö°¦Å·»ÈÀ¤µª¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¡×(Éð³ÞÍö)Ž¤
¡Ö¥É¥é¥´¥óÌ¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã!¡×(¥ë¡¼¥É¡¦¥¶¡¼¥Ê)¤Û¤«
Æü¸þ¤â¤«¡Ê¤Ò¤Ê¤¿ ¤â¤«¡Ë2001Ç¯5·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£
¼ñÌ£Ž¥ÆÃµ»¤Ï·õÆ»Ž¤¥Ð¥ì¥¨
<½Ð±éºîÉÊ>
¡ÖIDOLY PRIDE¡×(Ááºä²ê°á)¡¢¡Ö°¦Å·»ÈÀ¤µª¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥ë¡×(ÉÄ¾ìºù)Ž¤
¡Ö¥É¥é¥´¥óÌ¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã!¡×(À±Áý¼ù)¤Û¤«
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅâÍÈ¶¨²ñ ¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê®¥Ù¥¹¥È¥«¥é¥¢¥²¥Ë¥¹¥È¼õ¾Þ¡Ê2023/2024/2025)
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
DayRe:¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://dayre-official.jp/