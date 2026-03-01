「LINE」3月から新機能が登場 “新たなカレンダー体験”を提供「LINEカレンダー」【機能詳細】
LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ「LINE」のトークルーム上で予定の作成から管理、リマインドまでを一貫して行える「LINEカレンダー」機能を3月から提供開始する。
「LINEカレンダー」は、「LINE」上の会話から自然に予定を作成・共有・管理できる新たなカレンダー体験を届ける。
具体的には、トーク内の日付情報をタップして予定の作成につなげられる「ハイパーリンク機能」や、メッセージを長押しして表示されるメニューから予定を作成できる導線、友だちや家族と予定を共有できる「共有カレンダー」など、「LINE」ならではのコミュニケーション起点の機能となる。
予定は自分のみが確認できる「個人用カレンダー」と、トークルーム単位で利用できる「共有カレンダー」に分かれ、カレンダー上で一元管理が可能。共有カレンダーでは、参加者の参加／不参加の確認も行える。
さらに、リマインダー通知機能により、イベントの1時間前または1日前に参加予定のユーザーへ自動通知を送信。リマインダー通知はユーザーがオン・オフを設定できる。
なお、今後は2026年7月に「Yahoo!カレンダーアプリ」をアップデートし、「LINEカレンダーアプリ」として提供予定。「LINEカレンダーアプリ」では、より高度な表示設定やカスタマイズ機能などを拡充し、「LINE」内のカレンダー機能と同期しながら利用シーンに応じた使い分けが可能となる。
■「LINEカレンダー」で提供される主な機能
トーク内の日付タップによる予定の作成
メッセージ長押しメニューからの予定の作成
トークルーム単位の共有カレンダー
個人用カレンダーによる予定管理
参加者への自動リマインダー通知
