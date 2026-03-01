Mrs. GREEN APPLEの大森元貴がソロ活動5周年を記念して2月24日に1stミニアルバム『OITOMA』をリリースする。同ミニアルバムよりリード曲「0.2mm」のレコーディングビハインド映像がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

「0.2mm」は3月27日全国公開映画『90メートル』の主題歌として書き下ろした楽曲だ。大森はこの楽曲について、家族愛や戻りたい場所、戻ってきてほしい場所を守るといった発想から”命の起源”を描きたかったが故に受精卵の大きさ＝「0.2mm」というタイトルを付けたとコメントしている。

人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えながら我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの揺るぎない愛を綴った物語である映画『90メートル』を観た人が、どんなイントロが流れてきたらあたたかいものを持って映画館を出られるか。それを悩みながらも作り上げていく大森の作家としての姿がビハインド映像には収められている。フワフワとした安心感に包まれるようなテンションのチューニングを重ねる繊細な音作りや、歌詞に起こさない“ただいま”“おかえり”の余白を残した音像など、細部にまで大森元貴のこだわりと思いが詰まった制作風景を垣間見ることができる。

2021年2月24日に1stデジタルEP『French』をリリース後、バンド活動とは異なるアート性を追求した数々の作品をリリースしてきた大森のソロ1stミニアルバムには、各作品タイトル曲の「French」「Midnight」「絵画」や、楽曲を元にした絵本が異例のヒットとなった楽曲「メメント・モリ」、NHK Eテレ『天才てれびくん』(てれび戦士)に楽曲提供した「こたえあわせ」のセルフカバーに加え、3月27日に全国公開の映画『90メートル』主題歌として書き下ろした新曲「0.2mm」を含む6曲収録のミュージックカードと、楽曲からインスピレーションを受けて制作したグッズ6種が同梱されている。

■映画『90メートル』

2026年3月27日(金)全国公開

配給：クロックワークス

▼キャスト＆スタッフ

山時聡真 菅野美穂

南琴奈 田中偉登 ／ 西野七瀬

荻野みかん 朝井大智 藤本沙紀 オラキオ 金澤美穂 市原茉莉 少路勇介

監督・脚本 : 中川駿

主題歌：大森元貴「0.2mm」(ユニバーサル ミュージック / EMI Records)

プロデューサー：辻本珠子 藤本款 宇田川寧 田口雄介 共同プロデューサー：岡ひとみ

アソシエイトプロデューサー：越當陽子 ラインプロデューサー：三橋祐也

音楽プロデューサー：杉田寿宏 音楽：Moshimoss

撮影監督：趙聖來 照明：藤井聡史 美術：松本良二 装飾：八木圭

録音：鈴木健太郎 編集：相良直一郎 音響効果：浦川みさき

衣裳：阿部公美 ヘアメイク：藤原玲子

キャスティング：東平七奈 助監督：安達耕平 制作担当：矢口篤史

製作：映画「90メートル」製作委員会

製作プロダクション : ダブ 配給：クロックワークス

助成：文化庁文化芸術振興費補助金(日本映画製作支援事業) | 独立行政法人日本芸術文化振興会

©2026映画『90メートル』製作委員会

公式HP：movie90m.com

公式X：@movie90m