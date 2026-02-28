朝比奈彩、美ボディ際立つジムウェア姿公開「スタイル抜群」「努力の賜物」と反響
【モデルプレス＝2026/02/28】モデルで女優の朝比奈彩が2月27日、自身のInstagramを更新。ジムウェア姿を公開した。
【写真】32歳モデル「スタイル抜群」ジムウェア姿
朝比奈は「最近のジム」と記し、ジムでの姿を公開。ウエストがチラリと見えるクロップド丈の長袖トップスに黒いパンツのジムウェアを着用し、美しいボディラインを際立たせた。また、「ジムに行く時に気分が上がります」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「憧れのボディライン」「スタイル抜群」「努力の賜物」「尊敬する」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
