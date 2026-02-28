この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「【まだ一波乱あり？】Woltが日本から消えた最大の理由。次に脱落するデリバリーとは？」を公開した。動画では、Wolt撤退の要因を分析するとともに、今後日本市場から脱落するリスクが高いデリバリーサービスについて、業界構造の観点から考察している。

レクター氏は、Wolt撤退の最大の要因として「ロケットナウの台頭」を挙げた。Woltも店頭価格での提供を強みとしていたが、送料・手数料無料を掲げるロケットナウとの競争激化に触れ、「値下げ競争についていけなくてダウンしてしまったんじゃないか」と分析した。

続けて、残る主要4社の生存可能性を検証。Uber Eatsは黒字化や親会社の巨額投資により安泰とし、出前館とmenuについては赤字を抱えているものの、それぞれLINEヤフー、KDDIといった巨大な「経済圏」へ顧客を誘導する役割があるため、即座の撤退リスクは低いと予測した。
一方で、「一番危険度が高い」と断じたのがロケットナウだ。親会社は韓国のEC大手クーパンだが、独自のサブスクリプションによる囲い込みがなく、「現在のままではほぼボランティア状態」と指摘。戦略的な転換がなければ「Woltの二の舞」になりかねないと懸念を示した。

また、配達員の視点から現在の低単価環境にも言及。「Uber Eatsのクエスト(インセンティブ)が出ない」「ロケットナウの報酬減少」という「2つの異変」を挙げ、専業配達員にとって厳しい状況が続いている現状を訴えた。最後には、他社が大胆な戦略を打ち出さなければ「Uber Eatsの一人勝ちが終わらない」と述べ、業界の健全な競争を期待して動画を締めくくった。

