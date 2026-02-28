Photo: にしやまあやか

鉄のフライパンと聞くと、大きくて重くて、扱いに少し気合いがいるというイメージを持つ人も多いはず。でも、日頃のちょっとした調理やソロキャンプにも使える小さな鉄フライパンがあったら？

今回試してみたのは「無骨シェラパン」。焚き火・ガス火はもちろん、IHにも対応したコンパクトな鉄の小鍋とフライパンがセットになっています。

今回はこちらをお借りして、普段から鉄フライパンを使っている筆者が、実際の使い心地をガス火で確かめてみました。

焼き面が手のひらサイズの鉄鍋とフライパンのセット

Photo: にしやまあやか

直径13cmという「無骨シェラパン」は、想像以上に可愛らしいサイズ感でした。

それでいて、一般的な鉄フライパンのイメージからかけ離れた軽さを誇り、鍋とフライパン2つ合わせても600g程度。この軽さはコンパクトサイズだからというわけではなく、「ヘラ絞り加工」という独自の軽量化技術の賜物なのだとか。

Photo: にしやまあやか

そして、この「無骨シェラパン」の面白さはフライパンが蓋になるところ。

鍋の上にぴったり重ねることができ、蒸し焼きや余熱調理もばっちり。継ぎ目のない一体構造は耐久性も高く、汚れも溜まりにくいです。

さっそくガス火で使用感チェック

Photo: にしやまあやか

「無骨シェラパン」はハードテンパー加工が施されていて、面倒な油ならしは不要、すぐに使いはじめられます。

今回は自宅のガスコンロで目玉焼きを焼いてみました。個人的に、フライパンのクセを探るなら目玉焼きが一番シンプルでわかりやすい料理だと思っているんですよね。

弱めの中火くらいで試してみると、白身の縁からすぐに焼けはじめたので弱火に。サイズに合わせた火加減はちょっと慣れが必要かもしれませんが、とくに扱いにくさはなし。小さいので温まるのが早いなと思いつつ焦げつくこともなくキレイに焼けました。

Photo: にしやまあやか

それにしても目玉焼き1つがジャストサイズすぎる。スキレットのような雰囲気もあるので、フライパンごと食卓に並べても良いかもしれません。

Photo: にしやまあやか

「無骨シェラパン」の2in1構造を利用して、小鍋で調理しながらフライパンを蓋に使ってみるとグリル野菜はこの通り。簡易的なオーブン調理のような使い方ができて料理の幅も広がります。

使ってみて感じた、絶妙なサイズ感

Photo: にしやまあやか

正直、このサイズ家で使うかな？ と半信半疑でしたが、直径13cmサイズは実は家庭でも1つあると便利なシーンがたくさんありました。

例えば、一人分の朝食作りや、たっぷりのバターを染み込ませたいフレンチトースト、ナッツやごまを炒るときなど、大きいフライパンを出すほどじゃない場面ってけっこうあるんですよね。

普段から鉄フライパンを使っている身としても、この小ささは新鮮で、ひとつ持っておきたくなりました。

下記のリンク先では、ここでは紹介しきれなかったメンテナンス方法なども詳しく紹介されています。気になってた方はぜひチェックしてみてください。

Photo: にしやまあやか

