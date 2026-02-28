放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。2月22日（日）の放送は、「菊屋浦上商事」会長の浦上裕史さんをゲストに迎えて、お届けしました。

（左から）パーソナリティの小山薫堂、浦上裕史さん、宇賀なつみ

今回はスタジオに、左利き向けの商品を数多く扱う、菊屋浦上商事の会長・浦上裕史さんをゲストにお迎えしました。菊屋浦上商事は、神奈川県の相模原市にある老舗の文房具屋さんで、創業79年。初代の父のあとを継いだ浦上さんは、現在77歳です。同社が左利き向けの商品を扱い始めたきっかけは、浦上さん自身の家庭にありました。左利きだった子どもが、工作中にカッターで大きなけがをしたことが転機となり、「文房具屋をやっているのに、なぜ左利き用を用意していないのか」と強く感じたといいます。そこから、左利きの人が日常的に感じている不便さに目を向けるようになりました。スタジオには左利き用のカッターやハサミが並び、実際に右利きの出演者が使ってみる場面もありました。見た目はほとんど同じでも、使ってみると違いは歴然です。「一般的には左利きのハサミを右手で使うと、切れないんです」と浦上さんは説明し、実践した宇賀も「自分が思っているところと違うところが切れますね」と感想を語ります。浦上さんは「右利きの人は左利きの人の苦労がわからないですよね。当たり前の部分が、当たり前じゃないんです」と強調しました。左利き向け商品は、売り上げ全体のなかではごくわずかです。浦上さん自身も「1パーセントにも満たない」と明かします。それでも扱い続ける理由について、「SDGsと同じで、何でも売れればいいわけじゃない。“役に立った”という印象のほうが会社のポリシーになる」と話します。利益よりも、誰かの困りごとに応えることを大切にしてきました。扱うのは文房具だけではありません。左利き用の急須もその一つです。長年、右利き用の急須を使い続けてきた高齢の女性が、左利き用を見つけて「これで安心してお茶が飲める」と喜ぶこともあるそうです。何気ない日用品だからこそ、その違いは生活の安心感につながります。万年筆にも左利きへの配慮が施された商品があります。ペン先の微妙な構造の違いについて説明しながら、浦上さんは、素材価格の高騰などで「いいものでも、その値段では売れなくなってしまう現実」もあるといいます。理想と現実の間で葛藤しながらも、ものづくりへの敬意は変わりません。

左利き用の急須

一方で、街の文房具店を取り巻く環境は大きく変わりました。子どもたちはコンビニや100円ショップで文具を買い、個人客の来店は減少しています。現在、同社の主な仕事は外商が中心で、役所や企業からの注文が多いといいます。地域活動やボランティアにも積極的に関わり、地域密着型の商売を続けてきました。浦上さんは文房具店を「地域のコミュニティ」だと捉えていますが、最近では「困りごと相談所」のような存在にもなっていると話します。「こんなものはないか」「昔あったあれがほしい」といった相談に応え、若い世代が掘り出し物を探しに来ることも少なくありません。商売でもっとも大切にしているのは「信用」だと、浦上さんは断言します。「お客様は『お宅で買った』と言うんですよ。逆に言うと、うちの信用を落とすかもしれないものは売りません」と語ります。小山も浦上さんの言葉に賛同し、「売っているものよりも売っている人を信頼する。今、忘れがちなことですよね」とコメントしました。小さな商店が地域を見守る役割を果たすことも、浦上さんの信念です。子どもたちの顔を知り、困ったときにはトイレを貸す。そうした日常の積み重ねこそが、地域貢献だと考えています。番組のテーマである「手紙」にちなみ、浦上さんが「今、想いを伝えたい方」として選んだ相手は、16年前に亡くなった奥様でした。



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7728

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

