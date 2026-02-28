シャーザーの再契約がもたらす“効能”は――序盤戦は「大きな意味を持つ」が焦点は「シーズン後半の起用法」米老舗誌が見解

シャーザーの経験はチームにとって大きな力になる(C)Getty Images

メジャー通算211勝のマックス・シャーザーが、ブルージェイズと再契約で合意に至った。契約内容は1年300万ドル（約4億7000万円）、出来高1000万ドル（約15億6000万円）と米国内で報じられている。

【動画】41歳右腕が見せた気迫！監督がマウンドに向かうも追い返す

悲願のワールドシリーズ制覇を目指すブルージェイズに、サイ・ヤング賞3度の実績を誇る頼もしい右腕が戻ってきた。加入1年目を過ごした昨季はレギュラーシーズンこそ5勝にとどまったものの、ポストシーズンではワールドシリーズで2試合に先発。”ゲーム7”のマウンドも任されるなど大舞台で存在感を示した。

ブルージェイズは今オフ、ディラン・シース、コディ・ポンセを獲得し先発ローテーションを強化。打線でも岡本和真の争奪戦を制するなど積極的な補強を続けていた中で、FAとなり去就が注目されていたシャーザーをふたたびラインナップに加えた。レギュラ―シーズンを勝ち抜き、さらに宿敵ドジャースから世界一の座奪還を果すための戦力として相応しい41歳との再契約に成功した形だ。

米スポーツサイト『Sports Illustrated』でも、ブルージェイズとシャーザーの再契約合意を注目のトピックとして伝えている。

同メディアは、新戦力など未知数の投手が加わり、またシェーン・ビーバーの調整遅れが囁かれるなど不安要素も抱える先発陣にとって、シャーザーが経験豊富なベテランとして「開幕直後から必要なイニングを消化できる」と評している。