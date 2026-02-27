【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始

ポケモンは、公式XにてNintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウィンド/ウェーブ」に登場する特別なピカチュウ2匹を発表した。

発表されたのは、ピカチュウのカゼピカくんとナミピカちゃんの2匹。2匹とも南国風の衣装に身を包み、どこか日に焼けたような色合いとなっている。

また、公式Xでは「どのように主人公たちの冒険に関わってくるのでしょうか…？」とコメントされている。

【【公式】『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』1st Trailer】【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。