「ポケモン」新作「ポケモン風波」特別なピカチュウ2匹公開！ 南国風衣装で日に焼けたような色合いの「カゼピカくん」「ナミピカちゃん」
【Pokémon Presents 2026.2.27】 2月27日23時～ 配信開始
ポケモンは、公式XにてNintendo Switch 2用RPG「ポケットモンスター ウィンド/ウェーブ」に登場する特別なピカチュウ2匹を発表した。
発表されたのは、ピカチュウのカゼピカくんとナミピカちゃんの2匹。2匹とも南国風の衣装に身を包み、どこか日に焼けたような色合いとなっている。
また、公式Xでは「どのように主人公たちの冒険に関わってくるのでしょうか…？」とコメントされている。【【公式】『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』1st Trailer】 【【公式】Pokémon Presents 2026.2.27】
新たに登場する- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) February 27, 2026
どのように主人公たちの冒険に関わってくるのでしょうか…？#ポケモンプレゼンツ #ポケモン風波 pic.twitter.com/cxGGRwRRpz
