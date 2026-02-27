＜妹夫婦にイラッ＞産後の手伝いをしてもらった実母にお礼もナシ？非常識な妹旦那に母が怒ってまして…
出産時には里帰りをしたり、実母が家に行ってお世話をしたりすることもあるでしょう。いずれにせよ実母に手を借りたのですから、なんらかの形でお礼をすることを考える人も多いでしょう。しかしママスタコミュニティのあるママの妹さん夫婦には、その考えがなかったそうです。
『妹は里帰り出産の予定でしたが、結局母が3週間妹の家に行きました。母はその間は仕事を休み（大部分は有給休暇）、飛行機も自分で手配しました。1か月健診もまだでしたので、食材やミルクやオムツの買い出しは母がしています。母の滞在中、妹の旦那は朝7時に出社し、午後8時頃に帰宅。母が行くまでは時短勤務で午後3時に帰宅していたようです。先日自宅に戻った母から電話があり、かなり立腹した様子でした。
・旦那さんは何もしない。夕飯も外で食べてきて、その後は自室で過ごしていた。
・1度旦那さんと母が2人で買い物（食材やオムツなど）に行ったときは、財布すら出さなかった。
母の愚痴を聞きましたが、母はかなり怒っています。私が妹に何か言うべきですか？』
投稿者さんの妹の出産のため、お母さんが家に行ったそうですが、そのときの妹の旦那さんの態度に苛立っているようです。苛立つ理由は出産前後にもかかわらず普通に仕事をして、子育てに協力しない点でしょう。他にも買い物に行ってもお金を出さないなど、お母さんにとっては納得できないことをしていたそうです。お母さんも余程頭にきたのでしょう、投稿者さんに愚痴を言ってきました。そして投稿者さんも、お母さんの話を聞いて妹や旦那さんに少なからず嫌悪感を抱いたのではないでしょうか。妹の旦那さんの態度には、他のママたちも呆れてしまうようです。
妹の旦那、大問題！実母が怒るのも無理はない
『まともに仕事ができるのかと疑うくらいの出来損ないっぷりだね、妹旦那。お母さんが気分を害すのも当然だわ』
『妹の旦那が問題だわ！ 本来は自分がやらなければならないことを、義母にお願いしているわけだよね？ 子どものオムツ代すら負担しない？ 産後の妻と子どもの世話を丸投げ。非常識だし、理解不能だわ！ お母さんは財布であり、家政婦扱いされているよ、母親が怒るのは当然でしょ』
妹の旦那さんは子どもが生まれたばかりなのに、仕事を早く切り上げて帰宅することもない。しかも食事は1人で外食。その後も子育てをしようとしないそうです。加えて子どものために買い物をしても支払いをしないのですから、お母さんとしては「この人は一体何を考えているのだろう」と思ってしまうのはしかたがないでしょう。旦那さんはお母さんがいるからと安心しているのかもしれませんが、その態度は好ましいものではないですよね。お母さんに丸投げしている旦那さんに関しては、他のママたちもイラッとしてしまうようです。
いくら実母でも、お礼はする
『飛行機の距離できてもらうなら、交通費や手間代を渡すのが普通だとは思う』
『別世帯ならお礼は当たり前だと私は思うけれど。お金で包むかモノにするかは各家庭で決めればいいけれどね』
お母さんは、飛行機を使って妹の家まできています。しかも有給休暇をとって仕事を休んでいるのですから、負担は軽いものではないでしょう。妹は「実のお母さんだからきてくれるのは当たり前、お礼をしなくてもいい」と思っているのかもしれません。しかし、それは違いますね。いくらお母さんでも時間と手間をかけているのですから、お礼をするのは筋といえそうです。
姉の立場として、妹に言うとしたら？
『投稿者さんから妹へ言えるのは「親からしてもらえることを当たり前と思うな。ちゃんと感謝の言葉と形と行動は必要だよ」くらいじゃない？』
『旦那さんのことを悪く言うと今後の付き合いに影響するので、投稿者さんは何も言わない方がいいかと思います。妹さんに、お世話になったのだからお礼をした方がいいよと助言してみては？』
投稿者さんも妹やその旦那さんには苛立っているのでしょう。しかし、お母さんの代わりに文句を言うと、波風が立ってしまいます。もし言うとしたら、旦那さんや妹のことを悪く言わずに、ただお礼をした方がよいことだけを伝えた方がよさそうです。そうすれば妹も気づいて、お母さんにお礼をするのではないでしょうか。結果、お母さんの気持ちも少し落ち着くかもしれませんね。
拗れる可能性あり。実母の愚痴を聞くだけでいいかも
『話を聞いただけの人間が口出しすると余計に話が拗れる。妹の旦那に嫌悪感があるならなおさらだよね。妹の旦那についてお母さんが不満を感じているなら、お母さん本人が話すべきだと思う。お母さんはあなたに愚痴を聞いてもらいたかっただけなのでは？』
『外野が出ていくと余計に厄介。その妹が夫に何も思わないのであれば、妹も問題アリだし、夫の行動がおかしいと感じれば妹と夫が話し合えばいい。お母さんも、投稿者さんどうにかしてほしいと思ったのではなく、単なる愚痴なのでは？ 「うんうん、そうだね」と聞いてあげていたらいいんじゃない？』
お母さんからの話を聞いて、投稿者さんも妹や旦那さんの行いに疑問を持ち、イラッとしたことでしょう。せめてお礼くらいと思いますし、旦那さんにはクレームをいれたくなるでしょうが、それは妹夫婦の価値観を考えてから決める方がよさそう。今回はお母さんと妹夫婦の出来事です。今はお母さんの話だけを聞いている状態ですから、真相は違うかもしれません。事情を詳しく知らない人が関わると、トラブルを大きくしてしまう恐れもありますから、解決は両者に任せた方がよさそうです。投稿者さんは、お母さんの愚痴を聞くだけでよいのではないでしょうか。もともと「何かして欲しい」ということではなく、ただ話を聞いて欲しかっただけの可能性もあります。お母さんの話に耳を傾け苛立ちを軽くすることが、投稿者さんができることなのかもしれません。