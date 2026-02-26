TVアニメ『ゴーストコンサート：missing Songs』放送情報・エンディング主題歌など解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

熱いバトルと熱唱ソングで圧倒的な人気を誇る『戦姫絶唱シンフォギア』に続く新たな『ソングバトルシリーズ』として、アリアエンターテイメイントが手掛け、Elements Gardenが全楽曲をプロデュースする音楽企画『GHOST CONCERT』--その新作プロジェクト、TVアニメ『ゴーストコンサート：missing Songs』が2026年4月5日(日)よりTOKYO MX,BS朝日,関西テレビ,CBCテレビ,WOWOW 他にて放送決定。あわせてメインビジュアル・メインPVが公開された。

さらに、追加キャストを発表！西園寺楓役を小鹿なお、村山朱莉役を櫻井みゆき、市川瑠衣役を安雪璃、青木凛空役を佐藤聡美、雪庭役を日野聡、葉哲 役を入野自由、MiucS役を陶山恵実里、オデッセウス役を寿美菜子が演じることが決定した。

PV内では追加キャストのボイスを使用しているほか、オープニング主題歌である相葉芹亜（CV.藤寺美徳）の「業魂REQUIEMER」と、今回初解禁となるエンディング主題歌であるオデッセウス（CV.寿美奈子）「茨の道」を聞くことができる。

今回公開されたメインビジュアルは、主人公・相葉芹亜を霊能力者集団「TERA」のメンバーである西園寺楓、村山朱莉、市川瑠衣、青木凛空、雪庭が囲む迫力のあるビジュアルとなっている。

●楽曲情報

TVアニメ『ゴーストコンサート: missing Songs』エンディング主題歌

「茨の道」

歌：オデッセウス（CV.寿美菜子）

作詞：Spirit Garden

作曲・編曲：藤田淳平(Elements Garden)

●作品情報

TVアニメ「ゴーストコンサート: missing Songs」

2026年4月5日より TOKYO MX,BS朝日,関西テレビ,CBCテレビ,WOWOW 他にて放送開始！

TOKYO MX 4月5日(日) 24:30〜

BS朝日 4月5日(日) 25:30〜

関西テレビ 4月5日(日) 26:52〜（※初回のみ。第2話（4/12）以降 （日）26:24〜）

CBCテレビ 4月6日(月) 25:37〜

北海道文化放送 4月6日(月) 24:45〜

テレビ西日本 4月6日(月) 26:15〜

テレビ信州 4月6日(月) 25:29〜

AT-X 4月6日(月) 20:00~（※リピート放送毎週水曜8:00~ /毎週金曜14:00~）

WOWOW 4月7日(火) 24:30〜［全話無料放送］

※放送日時は変更となる場合がございます。

【STAFF】

原案：上松範康

原作：UNISON/Project MiucS

監督・シリーズ構成：神保昌登

キャラクターデザイン：宇井川真明

美術監督：草間徹也 里見篤

美術設定：高橋武之 柿本晋吾

色彩設計：小谷和樹

撮影監督：佐藤敦

オフライン編集：近藤勇二

音響監督：土屋雅紀

音響効果：上野励

音楽：Elements Garden (藤田淳平/近藤世真/堀川大翼)

音楽制作：Elements Garden/Heart Company

アニメーション制作：ENGI

製作：「ゴーストコンサート: missing Songs」製作委員会

【CAST】

相葉芹亜：藤寺美徳

西園寺楓：小鹿なお

村山朱莉：櫻井みゆき

市川瑠衣：安雪璃

青木凛空：佐藤聡美

雪庭：日野聡

葉哲：入野自由

MiucS：陶山恵実里

クレオパトラ：日高里菜

オデッセウス：寿美菜子

MUSIC

オープニング主題歌：「業魂REQUIEMER」相葉芹亜（CV：藤寺美徳）

エンディング主題歌：「茨の道」オデッセウス（CV.寿美菜子）

＜イントロダクション＞

2045年、歌が禁じられた世界──。

音楽を創造し、奏でることは人間の代わりに

音楽アプリ《MiucS》がその全てを担っていた。

少女・相葉芹亜は友人たちと出かけた先で、

禁じられているはずの歌声を耳にする。

歌声の先で芹亜が目にしたのは、一人のゴーストだった。

この世の外から顕れた偉人──”グレートゴースト”。

霊能力者集団──”ＴＥＲＡ”。

そして響く──”憑依鎮魂歌”。

「これは、私がゴーストになるまでの物語。」

プレゼントキャンペーン開催中

TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』新情報解禁記念プレゼントキャンペーン

抽選で1名様にキャスト直筆サイン入りキービジュアルポスターをプレゼント

応募方法： TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』の公式X@GHOSTCONCERT_PJ)をフォロー＆該当キャンペーン投稿をリポスト

応募締切： 2026年3月4日(水)23:59

©2026 Project MiucS / 「ゴーストコンサート : missing Songs」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「ゴーストコンサート: missing Songs」公式サイト

https://ghostconcert-anime.com/