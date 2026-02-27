格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）を出禁になっている「150キロラガーマン」ノッコン寺田さん（41）が、2026年2月24日にインスタグラムを更新。ダイエットで減量したことを明かした。

「みんなちょっと高評価もらっていい？？」

ノッコン寺田さんはインスタグラムで「俺ダイエット16kgぐらい痩せてちょっとカッコよくてなったんやけど」（原文ママ）と投稿。近影と過去の写真をそれぞれ公開した。ダイエット前より顔まわりの肉が落ち、目鼻立ちもややはっきりしたように見える。

ノッコン寺田さんは「みんなちょっと高評価もらっていい？？」と呼びかけた。

コメント欄には「ホントだ！ カッコよくなってますね」「若返っててうらやましいです」「キリッとしてカッコイイです」などと書き込まれている。

「150キロラガーマン」を自称するノッコンさん。25年12月、YouTubeで、体調不良で受診した病院で医師から体重が多すぎると指摘され、「153（キロ）から140、130くらいまで」ダイエットする意志を語っていた。