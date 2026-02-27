トルコで、サッカー選手が試合中にボールに当たって落下したカモメを心肺蘇生で救い、話題となった。

24日（現地時間）付のロイター通信などによると、同事件はこの日、ゼイティンブルヌで開催されたイスタンブール第1アマチュアリーグ・プレイオフ決勝戦の前半で発生した。

メヴラナカプ・ギュゼルヒサルとイスタンブール・ユルドゥム・スポルの試合中、イスタンブール・ユルドゥム・スポルのゴールキーパー、ムハンメト・ウヤニクがクリアしたボールがカモメに当たった。

当時の映像を見ると、ボールに当たったカモメはそのまま競技場に落ち、動かなかった。

これを見て、イスタンブール・ユルドゥム・スポルのキャプテン、ガニ・チャタンがすぐにカモメに駆け寄り、心肺蘇生術を施した。

チャタンが1分近く心臓をマッサージすると、カモメは微かな動きを見せた。これを受け、チャタンはカモメを抱きかかえて医療スタッフに駆け寄り、手渡した。

クラブはインスタグラムで「キャプテンのガニ・チャタンが試合会場で心肺蘇生を行い、カモメを救った」と明らかにした。

その後再開された試合で、イスタンブール・ユルドゥム・スポルは敗れ、優勝を逃した。

しかし、チャタンは後悔していない。チャタンは「優勝は逃したが、命を救う手助けをしたのは良いこと」とし、「これは優勝よりも重要なことだ」と語った。