【ファミマ】「大きなおむすび」新商品3種を発売、既存おむすび6種で具の増量キャンペーンも

ファミリーマートは3月3日、創業45周年を記念した最初の施策として、独自の製法を採用した「大きなおむすび」シリーズから新たに3種類を発売するほか、同製法を導入している定番の手巻･直巻おむすび6種の具を期間限定で増量する。また、大谷翔平選手を採用した新CMの放映や、おむすびの値引きキャンペーンも行う。期間中の売上は10%増を目指す。

〈通常の手巻きおむすびの約1･5倍の「大きなおむすび」〉

「大きなおむすび」は、通常の手巻きおむすびの約1･5倍のボリュームで、1個でも満足感を得られる商品として支持されている。

今回、手巻おむすびと直巻おむすびで導入している「ふわうま製法」を「大きなおむすび」でも採用した。米の間に空気を抱かせるように優しく成型することで、口の中でほどけるような食感を実現している。成型時の圧力を調整することで、ボリュームのある「大きなおむすび」でも、同じ食感を楽しめる。また、新たな成型機の導入で、ふっくら感はより向上しているという。

〈新商品は全3種、既存おむすび6種で具の増量キャンペーンも〉

新商品として、半分にカットした煮卵が入った「マヨたま肉そぼろ」と、相性の良い2種の具を採用した「明太子と鮭マヨネーズ」、これまでより具を増量した「昆布とツナマヨネーズ」の3品を投入する。

また、定番おむすびの価格は変えずに具を約1･5倍に増量したキャンペーンを期間限定で行う。期間と対象品は、3月3〜9日に「手巻 シーチキンマヨネーズ」と「手巻 真昆布」、10〜16日に「明太子マヨネーズ」と「焼しゃけ」、17〜23日に「紅しゃけ」と「辛子明太子」でそれぞれ実施する。

「大きなおむすび」全9種

〈キャンペーンや新CMも〉

加えて、3月3〜9日の期間、おむすびを2個買うと、45円引きになるキャンペーンを行う。10〜23日の期間では、いずれかのおむすび1個と、「ファミチキ(骨なし)」か「ファミチキレッド」を1個、購入すると100円引きになる施策も行う。

また、新CMには大谷選手が出演し、圧倒的な存在感とともに、おむすびの魅力をダイナミックに表現している。

26日に行われた発表会で、商品本部デリカ食品部長の木内智朗氏は「おむすびはファミリーマートにとって来店目的につながる看板カテゴリー。ここで守りに入らず、大谷選手のような驚きのフォームランで皆様の期待にお答えしたい」と語った。

ファミリーマートは今年9月に創立45周年を迎えることから、新スローガン「いちばんチャレンジ」を策定し、新商品やキャンペーンを通じて選ばれるブランドになることを目指す。

左から、細見社長、足立氏、木内氏