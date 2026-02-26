この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「解説特急(クレカ キャッシュレス)」が、「【ずぼら・面倒くさがり向け】クレジットカードのオススメは●●です！使い分け不要・面倒ゼロの最強の1枚とは？」と題した動画を公開した。ポイ活の複雑な条件や使い分けに疲れた層に向け、手間をかけずに得をするための最適なクレジットカード選びを解説している。



動画ではまず、避けるべきカードとして「条件が多い」「特定の店舗限定でお得」なものを挙げた上で、ずぼらな人が重視すべき「3つの条件」を提示した。それは「1枚ですべての支払いが完結すること」、「スペック変更が少なく長く利用できること」、そして「ポイント交換などの面倒ごとが少ないこと」だ。



これらの条件を満たす「おすすめ5券種」の筆頭として紹介されたのが、「P-oneカード＜Standard＞」だ。最大の特徴は、請求額から自動的に1%が割り引かれる点にあり、ポイントの有効期限や交換の手間が一切ないことから「究極の放置カード」と評された。



また、「Likeme by saison card」も注目の一枚として挙げられた。利用額の1%が自動でキャッシュバックされる仕組みに加え、多くのカードで還元対象外となりがちな税金や公共料金の支払いでも還元率が下がらない点が評価された。さらに、どこで使っても還元率1.2%を誇る「リクルートカード」や、年間利用額に応じたボーナスポイントが強力な「メルカードゴールド」なども紹介された。



一方で、高還元率を実現可能だがリボ払い専用設定の解除が必要な「P-one Wiz」などは、管理の手間を理由に今回の候補外とされた。同チャンネルは、単なる還元率の数字だけでなく、管理コストや改悪リスクを最小限に抑え、長期的に「楽に得し続けられる」カードを選ぶ視点が重要だと結論付けた。