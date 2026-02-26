Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

スマート家電でおなじみのSwitchbotは、「LEDシーリングライトプロ 12畳 W2612250」を27％オフの10,980円（税込）で販売しています。

スマートライトがスマートリモコンにも。Switchbotのシーリングライトがセールに

↑Switchbot「LEDシーリングライトプロ12畳 W2612250」

LEDシーリングライトプロ W2612250は、5499ルーメンの明るさで部屋を照らし、アプリから1％単位で照明の調光・調色を調整できるLEDシーリングライト。徐々に明るくなる「おはようモード」や決まった時間に自動点灯する「留守番モード」など、さまざまなプリセットモードも選択でき、ワンタッチでお好みの照明に切り替えられるといいます。アプリからは自分の生活リズムに合わせたタイマーを設定でき、それぞれ個別に明るさや色温度を設定可能です。

また、スマートリモコンモジュールを搭載しており、スマートライトでありながらスマートリモコンとしての機能も果たしてくれるのが大きな魅力。エアコンやテレビの操作、外出先からの照明や家電の操作なども、アプリを通じてスマホから実行できます。アレクサ、Googleアシスタント、Siriなどと連携すれば、照明や家電のON・OFFのほか、明るさと色温度の調整も音声操作が可能になります。

4ステップで設置できるため、1人でも簡単に取付けられるとのこと。加えて、40,000時間使用できる長寿命で、一度設置すれば約10年間は交換不要だとしています。

なお、6畳用、8畳用もセール対象になっているため、お部屋の広さに合わせてチェックしてみて下さい。お得にゲットできるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

Switchbotのスマートライトを買うならAmazonタイムセールがお買い得！

