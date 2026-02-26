ワールドフーズ（株）（横浜市西区）と、関連のブランドフーズ（株）（東京都文京区）は２月２５日、東京地裁へ破産を申請した。申請代理人は築留康夫弁護士ほか（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、千代田区大手町１−１−２）。

負債は、ワールドフーズが約３億６０００万円（２０２５年３月期決算時点）、ブランドフーズは現在調査中。



ワールドフーズは、１月５日に東京地裁へ民事再生を申請したジュピターコーヒー（株）（東京都文京区）の関連会社で、仕入窓口を担っていた。ジュピターコーヒーに依存した事業体制で、同社が民事再生法を申請したことで３億５７６９万円の焦付が発生。１月１４日には取引先に対し、債務の弁済を一旦停止することを通知し、ジュピターコーヒーが民事再生手続きを進めるなかで、今回の措置となった。

ブランドフーズも、ジュピターコーヒーの仕入窓口として機能し、同社へ９２８４万円の焦付が発生。ワールドフーズとともに今回の措置となった。





※ワールドフーズ（株）（TSRコード:350255296、法人番号:6020001006988、横浜市西区浜松町２−５、設立１９７６（昭和５１）年４月、資本金１０００万円）

※ブランドフーズ（株）（TSRコード:294291164、法人番号:5010001069062、東京都文京区本駒込４−４１−４、設立２０００（平成１２）年５月、資本金２０００万円）

※ジュピターコーヒー（株）（TSRコード:292914610、法人番号:9010001003835、東京都文京区）