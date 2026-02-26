グランドコンセプトは『感動CR-V』

2月27日、本田技研工業（以下ホンダ）は6代目となる新型『ホンダCR-V』を発売開始した。

【画像】世界で最も売れているホンダ車！6代目CR-Vの『e:HEV RSブラックエディション』（プロトタイプ） 全44枚

『Comfortable Runabout Vehicle』を意味するCR-Vは、1995年に初代が登場。2001年の2代目、2006年の3代目、2011年の4代目、2018年の5代目と続き、今や最も売れているホンダ車として、グローバルモデルに成長した。



ホンダCR-V e:HEV RSブラックエディション（プロトタイプ） 平井大介

6代目は『感動CR-V』をグランドコンセプトとし、快適性、走行性、ユーティリティー、ドライバビリティを徹底的に磨き上げた。

『スポーティでありながら機能的なデザイン』や『爽快でありながら安心感のある視界』など、異なる価値をバランスよく両立させることで、『幅広いシーンで感動をもたらす究極のオールラウンダー』を目指した。

パワートレーンは、2.0L直噴アトキンソンサイクルDOHCエンジン＋新世代高主力 2モーター内蔵（平行軸配置）電気式CVTを採用。CR-V専用ハイ/ロー2段のエンジン直結ギアと専用ギアレシオにより、走りと環境性能を両立しているという。

日本では2グレード展開

タイで生産され輸入される形の新型CR-Vだが、日本では2グレード展開となる。

まず、『e:HEV RS』は下回り部分をボディ同色とし、『上質さと都会的なイメージ』を目指したスポーティグレード。一方の『e:HEV RSブラックエディション』は、RS をベースに内外装の加飾を黒で統一した、『力強さと洗練を引き立てる』日本専用モデルだ。



ホンダCR-V e:HEV RSブラックエディション（プロトタイプ） 平井大介

ブラックエディションの専用装備は国内ホンダSUV初搭載となる『センシング360』のほか、ヘッドアップディスプレー、電動パノラミックサンルーフ、運転席&助手席シートベンチレーションとなる。

ボディカラーは、プラチナホワイト・パール、スレートグレー・パール（CR-V新色）、クリスタルブラック・パール、ブレイジングレッド・パール（ホンダ新色）、キャニオンリバーブルー・メタリックの5色を設定。ブラック以外は4万4000円プラスのオプション扱いだ。

価格は『e:HEV RS』のFFが512万2700円、4WDが539万2200円。『e:HEV RSブラックエディション』が4WDのみで577万9400円。販売計画台数は月間400台となる。