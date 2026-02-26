（医）メビア（横浜市）は2月20日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には近藤丸人弁護士（近藤丸人法律事務所、東京都中央区銀座1−8−21）が選任された。

負債総額は約18億円（2024年3月期決算時点）だが、今後変動する可能性がある。



2010年4月にJR戸塚駅前の商業施設内で「戸塚駅前鈴木眼科」を開院。好立地、かつ年中無休という利便性の高さなどが評価され、多くの患者を受け入れていた。また、理事長（当時）はメディアへも露出して集患していた。しかし、人件費・設備費・家賃などのコスト負担も重く赤字が常態化。2024年3月期は売上高8億482万円に対し、当期純損失8479万円と赤字を計上し、5億8425万円の債務超過に陥っていた。



2025年5月、「鎌倉小町通り眼科」と「逗子駅前鈴木眼科」を運営していた（医）慶恭会（鎌倉市）を吸収合併した。しかし、同社も債務超過に陥っており、経営改善が進まず、2025年12月末をもって事業継続を断念。その後、当時の理事長が死去したことで理事長変更を経て、破産を申請した。



