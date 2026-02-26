「ああ、なるほど…」ついに夜廻り猫も見放した、モラハラ男が離婚後に放ったひと言

「泣く子はいねが 泣いてる子はいねが」

涙のにおいをたどって現れる“夜廻り猫”遠藤平蔵が紡ぐハートフルな漫画『夜廻り猫』。猫が主人公のファンタジーでありながら、物語は貧困やモラハラ、いじめなど現実社会の問題にも向き合い、多くの読者から共感を集めている。

あらゆる人や猫、犬などの“心の傷”に寄り添ってきた平蔵。しかし、ある男の「涙のにおい」には、さすがの彼も付き合いきれなかった。ついに“仏の顔”の平蔵さえ見放した、その男の物語を紹介する。

夜の路地で

とある夜、いつものように「泣く子はいねが〜」と歩いていた夜廻り猫・遠藤平蔵は、「涙の匂い」を嗅ぎつける。向かってみると、男がコンクリートの割れ目に咲く花を見つめ、佇んでいた。

「もし そこなおまいさん泣いておるな 心で」

「どうした」

平蔵が声をかけると男は花を指差しながら、ポツリと言う。

「これは優雅菊って名前だって」

「かみさんが言ってた……」

“言ってた”と過去形で話した、男の物語とは…。

188話「こわい人」

平蔵が「奥様は……」と尋ねると、「元気だ、と思う」と答えた。男はすでに離婚していたのだ。原因は男が妻に浴びせ続けた暴言だった。

「俺にどうしろっていうんだ」

「勝手にしろ」

「甘えんな」

常に威圧的な言葉や態度を取る日常。それは彼女の昇任をきっかけに、さらに強まった。女性に我慢の限界が訪れるのも無理はない。ある日、彼女は言った。

「私はサンドバッグじゃない」

それに対しても男は声を荒らげた

「俺が嫉妬してるって言うのか」

「は！」

この一言が最後の決め手になったのかは分からない。しかし、二人は離婚し、男は独りになった。

十年間で覚えたのは、花の名だけ

男は言葉を続けた。

「十年間 彼女が教えてくれようとしたことで

俺が覚えたのは優雅菊くらいだ」

「自分が成長を迫られることは

つっぱねた……」

妻から教わったその“優雅菊”を見つめながら語る男に、平蔵は声をかける。

「それを奥様に言ったらどうですか」

きっと男が後悔しているに違いない、そう思ったのだろう。失敗や過ちは誰にだってある。平蔵は男に過去の過ちを反省しているなら、やり直すチャンスがあることを知ってほしいと思ったのではないだろうか。平蔵は言葉を続けた。

「そうすれば」

すると平蔵の言葉にたたみかけるようにして男は声を荒らげた。

「俺に謝れって言うのか！」

その瞬間、平蔵はすべてを理解したのだろう。男のひと言を聞き、つぶやいた。

「ああ」

「なるほど」

平蔵は暗闇に男を残し、そのまま立ち去った。

男は自分の発言を弁解することも、他の言葉を続ける意思も、立ち去る平蔵を追いかけもせず、独り優雅菊の前で佇んでいる。

彼はまた独りに戻った。

優雅菊の花ことば

「ああ」

「なるほど」

平蔵は男がなぜ、離婚を突きつけられたのかを悟ったのだろう。

男は言っていた。結婚していた十年間、彼女から教わったことで覚えているのは、花の名だけだと。

彼は妻の言葉に耳を傾けず、理解しようとしなかったのではないだろうか。

女性は長い歳月、彼に寄り添う努力をしていたはずだ。だからこそ暴言を浴びながらも十年間、共に暮らしていたのだ。

「私はサンドバッグじゃない」

この言葉は、最初で最後の、そして覚悟を決めた上での言葉だったのだろう。

優雅菊には、“天真爛漫”という花ことばがあるとも言われている。

もっと素直で、無邪気でいて――。歪みきったプライドにしがみつく男に、そんな願いを込め、その名を教えたのかもしれない。

深谷かほる

福島県出身。2015年10月、旧Twitterにて『夜廻り猫』の連載を開始。以後、毎夜のように更新を続け、読者の共感を得る。2017年「夜廻り猫」で第21回手筭治虫文化賞短編賞、第5回ブクログ大賞の漫画部門大賞を受賞。

「いい加減にしてよ」ぐずる子どもに机をたたき怒鳴る母親。その現場を見て「大丈夫」と夜廻り猫が言った理由