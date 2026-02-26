Å¹Æ¬ÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡×¢ªÃËÀÌôºÞ»Õ¤ÎÌÌÁ°¤ÇÉþÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¥Ä¤¤¡Ä¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¸½ÌòÌôºÞ»Õ¤¿¤Á¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤¬»¦Åþ
Ìô¶É¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×¡Ê¤¢¤¹¤«À½Ìô¡¢Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Ë¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌô¶É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×
Í×»ØÆ³°åÌôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÛµÞÅª¤ËÇ¥¿±¤òËÉ»ß¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¸ò¸å72»þ´Ö°ÊÆâ¡×¤Ë¡ÖÌôºÞ»Õ¤ÎÌÌÁ°¡×¤Ç¤ÎÉþÍÑ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃËÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÌôºÞ»Õ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°û¤à¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¬¤é°û¤à¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÌä¹ç¤»¤¤¤¿¤À¤¯»þ¤Ë¡¢¡ØÌôºÞ»Õ¤Ï½÷À¤Ç¤¹¤«ÃËÀ¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø½÷À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È·ù¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤·¡¢¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÅöÌô¶É¤ÇÌô¶ÉÄ¹¡ÊÃËÀ¡Ë¤«¥Ñ¡¼¥ÈÌôºÞ»Õ¡Ê½÷À¡Ë¤·¤«ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤Ï½÷À¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¤É¤³¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡×¤È¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ï»²Ö°ìÀã¡Ê@maimanma1¡Ë¤µ¤ó¡£
¡Ö¸üÏ«¾Ê¤ÎÌô¶É¥ê¥¹¥È¤ËÈÎÇä²ÄÇ½¤ÊÌôºÞ»Õ¤ÎÀÊÌ¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡×¤ÎÈÎÇä¤Ï¸¦½¤¤ò½ªÎ»¤·¤¿ÌôºÞ»Õ¤Î¤ß¤¬ÂÐ±þ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎHP¤Ë¤Ï¡ÖÍ×»ØÆ³°åÌôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤ÎÈÎÇä¤¬²ÄÇ½¤ÊÌô¶ÉÅù¤Î°ìÍ÷¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÎÇä²ÄÇ½¤ÊÌô¶É¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¡¢³«¶É»þ´Ö £ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÌôºÞ»Õ¤ÎÀÊÌ ¤¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼³ÎÊÝºö¡¢¤Ê¤É¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
½¾Íè¤â¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÆ±À¤ÎÌôºÞ»Õ¤¬ÂÐ±þ
´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾ûºÞ°û¤àÄøÅÙ¤Ç¤Ê¤ó¤ÇÌôºÞ»Õ¤ÎÀÊÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÂÐ±þ¤¹¤ëÌôºÞ»Õ¤ÎÀÊÌ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ»²Ö°ìÀã¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤È¤¯¤Ë¸üÏ«¾Ê¤«¤é¤ÎÄê¤á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÃË½÷¤ÎÌôºÞ»Õ¤¬¤¤¤ëÌô¶É¤Î¾ì¹ç¡¢¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤ÎÈ¯ÇäÁ°¤«¤é¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤äÈçÇ¢´ï²Ê¤Ê¤É¤Î¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê½èÊý¤ò°·¤¦ºÝ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÆ±À¤ÎÌôºÞ»Õ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖºÇ½é¤«¤é¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¥·¥Õ¥È¾å¡ËÃËÀ¤Þ¤¿¤Ï½÷À¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Áí¹çÉÂ±¡¤ÎÌçÁ°¤Ê¤É¤Çº®»¨¤¬Ãø¤·¤¤¤Ê¤É¡¢ÇÛÎ¸¤¬º¤Æñ¤ÊÌô¶É¤ä¾õ¶·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½èÊýÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¡¢°ÛÀ¤ËÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¤¾É¾õ¤ä¤´ÉÂµ¤¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ±À¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÏ»²Ö°ìÀã¤µ¤ó¡Ë
¹ØÆþ¡¦ÉþÍÑ¤ÎºÝ¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼³ÎÊÝºö¡×¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¹ØÆþ»þ¤äÌôºÞ»Õ¤ÎÌÌÁ°¤Ç¤ÎÉþÍÑ¤ÎºÝ¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Ä´ºÞÌô¶É¤Ë¤ÏÈ¾¸Ä¼¼¤ÎÁêÃÌÀÊ¡ÊºÂ¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢´õË¾¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ç¤ªÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¤¬°¤¤Êý°Ê³°¤Ë¡Ø¸Ä¼¼¤ÇÌô¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Ï»²Ö°ìÀã¤µ¤ó¡£
¸½ºß¡¢Å¹Æ¬¤Ç¹ØÆþ½ÐÍè¤ë¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×¤ËÂ³¤¡¢3·î9Æü¤Ë¡Ö¥ì¥½¥¨¥ë72¡×¡ÊÉÙ»ÎÀ½Ìô¹©¶È¡¢¥¢¥ê¥Ê¥ß¥óÀ½Ìô¡Ë¤¬È¯ÇäÍ½Äê¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤ÀÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤Ìô¶É¤äÅ¹ÊÞ¤âÂ¿¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼³ÎÊÝºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÅ¹ÊÞ¤ËÅÅÏÃ¤Ç³ÎÇ§¡×¤ò
¤Ê¤ª¡¢¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤ò¼è¤ê°·¤¦Å¹ÊÞÅù¤Ë¤ª¤±¤ë½÷ÀÌôºÞ»Õ¤Î¾ïÃó¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ìô¤Îºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¥·¥Õ¥È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤Ç½÷ÀÌôºÞ»Õ¤¬ÉÔºß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ÌòÌôºÞ»Õ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Ï¡Ö»öÁ°¤Ë¤¼¤ÒÅÅÏÃ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþ¡¦ÉþÍÑ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤¢¤ï¤Æ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÙ¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸ýÆ¬¤ÇÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ìô¶É¤äÅ¹Æ¬¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡Ø¤¨¤¨¡Á⁉︎¡Ù¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡ØÉþÍÑÁ°¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ù¤â¸«¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÏ»²Ö°ìÀã¤µ¤ó¡Ë
¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡¤Þ¤º¤Ï¸üÏ«¾Ê¤ÎHP¤«¤éÈÎÇäÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÌô¶É¡¦Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¡¡¢»öÁ°¤ËÌô¶É¡¦Å¹ÊÞ¤ËÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤·¡¢½÷ÀÌôºÞ»Õ¤¬ºßÃí¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³ÎÇ§¡¡£»öÁ°¤Ë¡ÖÉþÍÑ³ÎÇ§¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö»öÁ°¼ÁÌäÉ½¡×¤ËµÆþ¤·¤Æ»ý»²¤·ÌôºÞ»Õ¤Ë¸«¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¼ê½ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ËÉþÍÑ¡¢µ¢Âð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÉþÍÑ³ÎÇ§¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ï¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÍèÅ¹¤·¤Æ¤«¤é¤ÎµÆþ¤â²ÄÇ½¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
É¬Í×¤ÊÊý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³
¡Ö¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ºë¶Ì¸©¡¢·§ËÜ¸©¤Ê¤É¡¢¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤Î¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¿ô¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤Æ»¤ä¸©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤ò¼è¤ê°·¤¨¤ëÌô¶É¡¦ÌôºÞ»Õ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î°å»Õ²ñ¤ÈÌôºÞ»Õ²ñ¤ÎÏ¢·È¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¸¦½¤¤ò¼õ¤±¡¢¼êÂ³¤¤ò¤·¡¢É¬Í×¤ÊÊý¤Ë¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ëÌô¶É¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ø¼«Ê¬¤Î¹Ô¤±¤ëÈÏ°Ï¤Ë¼è°·¤¤Ìô¶É¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ù¤È¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÏ»²Ö°ìÀã¤µ¤ó¡Ë
SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡Ö¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡×¤ò¡¢ÊìÂÎÊÝ¸îË¡»ØÄê°å»Õ¤Î¤ß¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö·Ð¸ýÃæÀäÌô¡×¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¶ÛµÞÈòÇ¥¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î½÷À¤Ë¡¢Ìô¶É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬1¤ÄÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤Ï¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹Å¬ÀÚ¤ÇÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢X¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Ï»²Ö°ìÀã¤µ¤ó¡£
Â¿¤¯¤ÎÌôºÞ»Õ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¿´¶¯¤¤¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
◼︎¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÍ×»ØÆ³°åÌôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤ÎÈÎÇä¤¬²ÄÇ½¤ÊÌô¶ÉÅù¤Î°ìÍ÷¡×
◼︎¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ÊÂè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Ë
º£¤Þ¤Ç¤â¡¢ÉØ¿Í²Ê¤Ê¤É¤Ï½÷ÀÌôºÞ»Õ¡¢ÈçÇ¢´ï²ÊÅù¤ÎÃËÀ´µ¼Ô¤ÏÃËÀÌôºÞ»Õ¤¬ÂÐ±þ
¡Ö°å»Õ¥¯¥é¥¹¥¿¤Ç¤½¤¦¤·¤¿ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÂ¿¿ô¤ÎÌôºÞ»Õ¤Ï¡¢¡Ø½÷ÀÌôºÞ»Õ¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÅÜ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡Ö¤à¤·¤íÅÅÏÃ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯Ìô¶É¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë½÷ÀÌôºÞ»Õ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤½¤¦¤Ç¾®¿´¼Ô¤Î»ä¤Ï¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤âÉØ¿Í²Ê¤ä½÷À¤ÎÈçÇ¢´ï²Ê¤Ï½÷ÀÌôºÞ»Õ¤¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤±¤ÉED¼£ÎÅÌô¤Ê¤éÃËÀÌôºÞ»Õ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÌô¶É¤Ï½÷À¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥Õ¥È¼¡Âè¤Ç¸å¼Ô¤ò½÷À¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ÉµÕ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÄ´ºÞ¼¼Æâ¤Ç¡ØÉØ¿Í²Ê¤Î½èÊý¤À¤«¤éÂÐ±þ¤Ï½÷ÀÌôºÞ»Õ¤Ç¡Ù¤È¤«¡ØÈçÇ¢´ï²ÊÃËÀ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤Î¤ÇÃËÀÌôºÞ»Õ¤Ç¡Ù¤È¤«¡¢ÉÑÈË¤Ë¿¦°÷´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤íÃËÀ¤«¤é¤Î¡Ø¡Ê¼ã¤¤½÷À¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤«¤é¡Ë¼ã¤¤½÷ÀÌôºÞ»ÕÂÐ±þ¤Ç¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÂÓ¤äÅ¹ÊÞ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ìô¶É¤È¤·¤Æ¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÃËÀ¡¦½÷ÀÌôºÞ»Õ¤Î´õË¾¤ò¸ý¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÇÛÎ¸½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÃËÀÌôºÞ»Õ¤Ï¡ÖÍè¤ëED¼£ÎÅÌô¤Î»ÔÈÎ²½¡×¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦
¡Ö¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤ò½Ð¤»¤ëÌôºÞ»Õ¤Ï¸¦½¤¤ò´°Î»¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¸¦½¤¤¬´°Î»¤·¤¿ÌôºÞ»Õ¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌôºÞ»Õ¤â°åÎÅ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£½÷ÀÌôºÞ»Õ¤«¤éÍ¥Àè¤·¤Æ¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊÌô¶É¤äÅ¹Æ¬¤Ë¡ËÃËÀÌôºÞ»Õ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÄã¤¤³ÎÎ¨¤À¤è¤Í¡£¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤½¤â¤½¤â7³ä¤¬½÷À¤À¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯»ñ³Ê¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Í¡Á¤È»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÂçÂÎÂç¾æÉ×¤«¤È»×¤¦¤±¤É¤â¡×
¡ÖÃËÀÌôºÞ»Õ¤Ï¡¢Íè¤¿¤ëED¼£ÎÅÌô¤ÎOTC²½¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤¢¤ì¤³¤½¡¢µÕ¤Ë½÷ÀÌôºÞ»Õ¤Ë¤Ï¥¥Ä¥¤»Å»ö¤À¤«¤é¡£Å¬ºàÅ¬½ê¡×
