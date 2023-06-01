サムスン電子ジャパン、新フラッグシップスマホ「Galaxy S26」と「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」を3月12日に発売！価格は13万6400円から
|新フラッグシップスマホ「Galaxy S26」と「Galaxy S26」、「Galaxy S26 Ultra」が日本でも3月12日に発売！初の1次販売国に
既報通り、Samsung Electronics（以下、Samsung）は26日（現地時間）、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける新たな5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26（型番：SM-S942*）」と大画面モデル「Galaxy S26+（型番：SM-S947*）」、最上位プレミアムモデル「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948*）」や完全ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds4（型番：SM-R540）」および「Galaxy Buds4 Pro（型番：SM-R640）」などを発表しました。
現時点ではメーカー版の販路は公式Webストア「Samsungオンラインショップ」（ https://www.samsung.com/jp/offer/ ）のほか、Galaxyブランドのショーケース／旗艦店「Galaxy Harajuku」や体験スペース「Galaxy Studio Osaka」で、発売に先立って2月26日（木）より予約受付が行われ、日本向け製品はおサイフケータイ（FeliCa）に対応しており、1次販売国・地域となったことだけでなく、3機種がフルラインナップで販売され、本体色も3機種ともに通常カラーのコバルトバイオレットおよびブラック、ホワイト、スカイブルーの4色に加え、Samsung.com限定カラーとしてシルバーシャドウおよびピンクゴールドの2色を含めた合計6色が販売されます。
メーカー版の販売モデルは内蔵メモリー（RAM）と内蔵ストレージの違いによって複数あり、SamsungオンラインショップやGalaxy Harajuku、Galaxy Studio Osakaといった直営店における価格（金額はすべて税込）はGalaxy S26の12GB RAM＋256GBストレージが136,400円、12GB RAM＋512GBストレージが163,900円、Galaxy S26+の12GB RAM＋256GBストレージが169,920円、12GB RAM＋512GBストレージが196,900円、Galaxy S26 Ultraの12GB RAM＋256GBストレージが218,900円、12GB RAM＋512GBストレージが246,400円、16GB RAM＋1TBストレージが299,200円となっています。
また公式Webサイトにて最新情報をメールで受け取るように事前登録した上でアンケートに回答すると、Samsungオンラインショップで使える4,500円分のクーポンがもらえ、このクーポンはGalaxy S26シリーズの購入にも使えます。さらにサムスン電子ジャパンでは「Galaxy S26 シリーズ 発売記念 予約購入キャンペーン」を実施し、Samsungオンラインショップで予約して購入し、購入後にプリインストールされている「Samsung Member」アプリにて応募すると、もれなくGalaxy S26なら5,000円分、Galaxy S26+およびGalaxy S26 Ultraなら10,000円分がキャッシュバックされます。
加えて「Galaxy S26 シリーズ 同時購入割引キャンペーン」が実施され、Galaxy S26シリーズと対象の最新ワイヤレスイヤホンやタブレット、スマートウォッチ、Galaxy S26シリーズのアクセサリーを同時購入した場合にはこれらの同時購入した商品が最大30％OFFとなるほか、Galaxy S26シリーズとGalaxy Buds4シリーズを同時購入した場合にはGalaxy Buds4シリーズが10％OFFになるということです。なお、合わせてGalaxy S26シリーズ向けにQi2に対応したワイヤレス充電が利用できる専用ケースなどのアクセサリーが販売されます。
またSamsungオンラインショップやGalaxy Harajuku、Galaxy Studio OsakaではGalaxy Buds4が31,350円、Galaxy Buds4 Proが41,250円で販売されます。その他、すでに紹介しているようにメーカー版以外にもこれまでに各認証機関などからNTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルからも販売される見込みとなっており、各社から後日別途案内がある予定で、メーカー版についても恐らく他の量販店やECサイトでも取り扱いがあると思われます。
Samsungでは毎年前半に同社のGalaxyブランドにおけるフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズを投入されており、今年も昨年の「Galaxy S25」シリーズに続いてGalaxy S26シリーズが発表されました。Galaxy S26シリーズは大まかなデザインや製品コンセプトはGalaxy S25シリーズを継承しつつもより高性能化され、さらにGalaxy AIやナイトグラフィーなどの機能がブラッシュアップされており、主な違いは画面サイズに伴うサイズや質量のほか、バッテリー容量やリアカメラなどを中心に異なっており、Galaxy S26 Ultraは5Gのミリ波（mmWave）やSペンに対応しています。
またGalaxy S26シリーズはGalaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraの3機種のデザインがより揃えられ、角の丸み（R）の角度やカラーバリエーションが共通化されたほか、リアカメラモジュール部分もデザインが統一されており、正面や背面から見た限りではまさに大きさしか違いがなく、それぞれ単体で見た場合には違いがわかりにくくなっています。一方、機能的にはGalaxy S26 Ultraだけが大きく差があり、Sペンなど以外にも新機能のプライバシーディスプレイやSamsungが開発した圧縮コーデック「APV（Advanced Professional Video）」を用いた動画撮影などはGalaxy S26 Ultraのみが対応しています。
|機種
|Galaxy S26
|Galaxy S26+
|Galaxy S26 Ultra
|大きさ
|149.6×71.7×7.2mm
|158.4×75.8×7.3mm
|163.6×78.1×7.9mm
|重さ
|167g
|190g
|214g
|画面
|6.3型有機EL
FHD+（1080×2340）
|6.7型有機EL
QHD+（1440×3120）
|6.9型有機EL
QHD+（1440×3120）
|SoC
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy
|内蔵メモリー
|12GB
|12GB
|12GB、16GB
|内蔵ストレージ
|256GB、512GB
|256GB、512GB
|256GB、512GB、1TB
|外部ストレージ
|ー
|ー
|ー
|背面カメラ
|50MP（F1.8、広角）
12MP（F2.2、超広角）
10MP（F2.4、3倍・望遠）
|200MP（F1.4、広角）
50MP（F2.2、超広角）
50MP（F2.9、5倍・超望遠）
10MP（F2.4、3倍・望遠）
|前面カメラ
|12MP（広角、F2.2）
|電池容量
|4300mAh
|4900mAh
|5000mAh
|急速充電
|25W
|45W
|60W
|無線充電
|25W
|25W
|25W
|通信
|Wi-Fi 7
Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
|Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
|UWB
|ー
|◯
|◯
|5Gミリ波
|ー
|ー
|◯
|Sペン
|ー
|ー
|◯
|OS
|Android 16／OneUI 8.5
（最大7年間ソフトウェアアップデートサポート）
記事執筆：memn0ck
