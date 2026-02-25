犬を『触ってはいけないタイミング』７選

犬と飼い主はスキンシップで愛情を伝え合うことで信頼関係が築かれる側面もあります。しかし、スキンシップのタイミングを間違えると、かえってストレスを与えたり、しつけが逆効果に働いてしまうこともあるので要注意！

ここでは、犬を触ってはいけないタイミングを確認していきましょう。

1.叱っている最中

叱っている最中に愛犬に触れてしまうと、「撫でられた！」「褒められた！」と勘違いさせてしまいます。叱っている、という状況が正確に伝わらず、かえって「褒められたから、次回も同じことをしよう」と問題行動に拍車をかけてしまう恐れもあるので、絶対にやめましょう。

2.ご飯を食べている最中

ご飯を食べている愛犬を見て、愛おしさから触れてしまうことはありませんか。

実は、ご飯を食べている最中に触れられると、犬は「ご飯を取られる」と本能的に警戒心が働いてしまい、ストレス要因となります。

したがって、ご飯を食べている最中は触れることはせず、少し離れた場所から見守ってあげましょう。

3.寝ているとき

愛犬が寝ているときも触れてはいけません。もともと浅い眠りを繰り返している犬たちは、触れられると途端に意識が覚醒してしまいます。すると、睡眠妨害になり、睡眠不足やストレスの原因になるので、寝ているときは触れずに静かに見守ってあげてください。

また、飼い主から離れた場所に移動して休んでいるときは、あえてひとり静かな場所で休んでいます。追いかけて触れることは控えましょう。

4.ひとり遊びに夢中になっているとき

ひとり遊びに夢中になっているときは、触れたりちょっかいを出したりすることを控えてください。夢中になっている時に邪魔されると、ストレスを感じることがあるからです。

「もしかして一緒に遊びたいのかな？」と思ったら、突然触れるのではなく、アイコンタクトを送ってみましょう。視線が合ったときに近づいてきたら「遊んで」のサインです。視線が合ってもひとり遊びを続けるようならば、そのまま見守ってあげてください。

5.恐怖や不安を感じているとき

恐怖や不安を感じているとき、突然触れてしまうと恐怖を煽ってしまいます。突然触れるのではなく、まずは優しく声をかけてあげましょう。

その上で、スキンシップで不安を取り除いてあげたい場合は、愛犬が振り向いたり視線を合わせたりしたときに、ゆっくり手を差し伸べてあげてください。

6.興奮しているとき

犬が興奮状態のときは、触ってしまうと反射的に噛み付いたり、さらに興奮を煽ってしまう危険があります。

興奮しているときはいきなり触れるのではなく、まずは落ち着いて声をかけてみましょう。飼い主の声に反応してアイコンタクトが取れたら、「お座り」とコマンド指示を出します。コマンドに従い、興奮が落ち着いてきたら、触れてあげましょう。

7.要求吠えをしているとき

要求吠えをしているときは、反応を見せない姿勢が基本です。反応してしまうと、要求吠えに応えてくれたと勘違いさせてしまい、吠え癖がつく原因になってしまいます。

要求吠えの最中は反応せず、要求吠えが終わってから「どうしたの？」と声をかけたり、撫でてあげたりと対応してください。

犬に絶対NGなスキンシップの仕方とは

犬とスキンシップを取るときは、犬が嫌がるスキンシップではなく、喜ぶスキンシップを意識しなければなりません。犬が嫌がるスキンシップは以下の通りです。

上から頭を撫でる 強い力で触れる 乱暴に撫でる 毛の流れに逆らって撫でる 後ろから突然触れる ぎゅっと抱きつく

以上のようなスキンシップは、犬を不安にさせたり恐怖心を与えたりするため、NGです。

犬によってはパニックになり、攻撃的な行動をとってしまう恐れもあるので、触れる前に声をかけたり、犬の視界から手を差し伸べたり、しゃがみ込んで視線を合わせたりすることを意識しましょう。

まとめ

犬を触ってはいけないタイミングに触れてしまうと、ストレスを与えたり、しつけに逆効果をもたらしてしまう恐れがあります。愛犬の様子を観察し、適切なタイミングでスキンシップを取ったり、喜ぶスキンシップの仕方で愛情を伝えましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)