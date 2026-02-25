「中山美穂さんを忘れないで」

【写真】亡くなる直前にもインスタを投稿していた中山美穂さん

デビューから33年がたち、タレントとして活動する一方、池尻のバー『YABEKE』を16年にわたって経営している矢部美穂。幼少期から憧れの存在だったという中山美穂さんが2024年12月に亡くなって1年が過ぎた。このたび、中山さんへの思いを明かしてくれた。

「小学生のころからアイドルオタクで特に美穂さんが大好き！憧れていました。美穂さんの顔になりたいなとずっと思っていたんですよ。でも私って、当時は暗くて学校でも何もしゃべらないタイプ。クラスメイトからは“矢部菌”なんて呼ばれることもありました……。先生も異変には気付いていたようですが、何もしてくれなかったんです。いじめが原因で居場所がどこにもなくて、自死を考えたこともありました」



しかし、アイドル雑誌のコンテストでグランプリを受賞し、芸能界入りを果たしたことで人生が一変する。

「もともとはアイドルになりたかったんですけど、歌もダンスも決して上手とは言えなかったのでそっちの方向に行けなかった。だからグラビアの道に進むことに決めたんです」

グラビアの世界で頭角を現したことで、活動の幅は雑誌やラジオを飛び越えてバラエティー番組にまで広がりを見せる。

「ミポリンって呼んでいいよ」

2024年9月には、憧れの的だった中山さんとついに共演を果たす。フジテレビ系で放送されていた『アウト×デラックス』の特番だった。

「美穂さんが登場したときは、うれしさのあまり、感極まって泣いてしまいました。その後、美穂さんから“ミポリンって呼んでいいよ”と言っていただき、ツーショットまで撮ってもらえたんです。本当に“夢のような”時間でした」

しかし、番組が放送された3か月後の2024年12月、中山さんが急逝してしまう。入浴中の不慮の事故だと発表された。

「美穂さんの突然の訃報を聞いたときには、本当に驚きました。いったい何が起こっているのか理解が出来なくて……。昨年4月に行われたお別れの会には一般の弔問客として参列しましたが、姉である忍さんが、ファンひとりひとりに対して丁寧に頭を下げているのを見て、涙が止まらなくなりました」

お別れの会には、およそ1万人が参列したとも報じられている。現実を受け入れることができず心にぽっかりと穴が開いたような日々が続いたが、矢部は悲痛に暮れることなく、あるチャレンジに挑むことを決めた。

「4月5日にファーストライブを行います！ 歌もダンスも決して得意ではありませんが“美穂さんを忘れないでほしい”という思いが強すぎて、ステージに上がることを決意しました。今、美穂さんの曲の歌とダンスのトレーニングを必死にしているところです。こんなにレッスンを頑張ったのは人生で初めてかもしれない（笑）。

昨年12月にお仕事で、とある忘年会のステージで曲を披露する機会をいただいたんです。リハーサルはとてもいい感じだったんですが、本番は大失敗！ 今まで本番に強いタイプだと自負していたので、会の後は1週間くらいヘコみましたね。でも先輩のアーティストさんからは“ライブは場数をこなしたもん勝ちだから、楽しんで歌ったほうがいいよ”とエールをもらいました」

20代後半で子宮筋腫が発見される

常に笑顔を見せる矢部だったが、その裏では女性特有の病気とも闘っている――。

「20代後半で子宮の筋肉にできる良性の腫瘍、子宮筋腫が見つかりました。30代後半には子宮内膜症も発症し、今も悩んでいます」

子宮内膜症は、月経のたびに出血・炎症・癒着などを引き起こす病気で、強い生理痛や排便痛、不妊などを引き起こす。

「“若いから大丈夫”じゃなくて、若いうちから対処したほうが妊娠・出産も楽なはずです。“生理痛の放置はよくない！”と、声を大にして言いたいです。定期的に婦人科検診を行うことはとても大切です」

4月のライブはつらい過去も、病気も、大好きだった人の死も……全部受け入れてステージに立つ――。

