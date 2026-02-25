

T.N.T

手越祐也(Vo.)、Furutatsu(Ba.)、kyohey(Dr.)、Ryu.(Gt.)の４人からなるロックバンドT.N.Tが25日、新曲「Ro”kyun”roll」(ロッキュンロール)が各種配信サービスで解禁した。併せてミュージックビデオも公開された。

【動画】T.N.T - Ro"kyun"rollミュージックビデオ

手越祐也(Vo.)、Furutatsu(Ba.)、kyohey(Dr.)、Ryu.(Gt.)の４人からなるロックバンドT.N.T が、結成わずか１年という驚異的なスピードで、初のフルアルバム『DETONATION』を3月25日にリリースする。本作のリリースに先駆け、2月25日、先行シングル「Ro”kyun”roll」が各種配信サービスで解禁した。既にライブでは欠かせない定番曲となっている本楽曲は、ミュージックビデオも公開されている。

ミュージックビデオは、ムーディーなネオンが光る中、ジェットコースターの様なスピード感で展開。激しい演奏やメンバーが暴れ回る姿、さらにはダンスシーンまで、T.N.Tらしさが凝縮された怒涛の3分半に仕上がった。

なお、4月より開催されるアルバムリリースツアーのチケットぴあ「いち早プレリザーブ」の受付は25日15時よりスタート。