²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬G¥êー¥°¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡Äº£µ¨½éÀèÈ¯¸å¤ÏÊ¿¶Ñ23.8ÆÀÅÀ11.3¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö

¡¡2·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö2·î24Æü¡Ë¡¢NBA¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤È2Way·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¡¢G¥êー¥°¤Î¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó¡¦¥Ïー¥ÉÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¡¢²ÏÂ¼¤Ï¥×¥ë¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤ò·è¤á¤Æ¥Áー¥à½éÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¤È¡¢³«»Ï5Ê¬¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò±é½Ð¤·½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¼«¤é¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ä3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤À¤±¤Ç9ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤Î¹¥¥¹¥¿ー¥È¤ò¤¤Ã¤¿¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤â¿¤Ð¤·¤Æ¹×¸¥¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Æ±»Ä¤ê5Ê¬31ÉÃ¤Ë¤Ï20ÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹çºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë38ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥º¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿²ÏÂ¼¡£20ÅÀº¹¤¬ÌÜÁ°¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿Âè4¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê6Ê¬¤Ë¤Ï¡¢2·å10ËÜÌÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¡£¥Áー¥à¤â112－104¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï37Ê¬¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢26ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È5ËÜÃæ2ËÜ¤ÎÀ®¸ù¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ë19ËÜÃæ9ËÜ¤ÎÀ®¸ù¡¢½Ð¾ìÃæ¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤òÉ½¤¹¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï»î¹çºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë+17¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î²ÏÂ¼¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢G¥êー¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï½éÀèÈ¯¤·¤¿2·î7Æü°Ê¹ß¤Î6»î¹ç¤Ç¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ23.8ÆÀÅÀ¡¢11.3¥¢¥·¥¹¥È¡¢6.7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨38.9¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê14/36ËÜ¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨92.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê23/25ËÜ¡Ë¤È¹¥Ä´¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢27Æü9»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥á¥¤¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹Àï¡£¸½ºßNBA¤Ç10Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Ï¡¢27Æü10»þ¤«¤é¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó¡¦¥Ïー¥É 104－112 ¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º
WIS¡Ã29¡Ã27¡Ã19¡Ã29¡Ã¡á104
WCB¡Ã34¡Ã29¡Ã30¡Ã19¡Ã¡á112
¡ÚÆ°²è¡ÛG¥êー¥°¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±¡Äº£Æü¤Î¥×¥ìー¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü