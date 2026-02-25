PS StoreÁ´2946ÅÀÂÐ¾Ý¤Î¡ÖSALE MANIA¡×³«ºÅ¡ª ¡Ö¥Ç¥¹¥¹¥È2¡×¤ä¡ÖBF6¡×¤Ê¤É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡¡¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢PlayStation Store¤Ë¤Æ¡ÖSALE MANIA¡×¤ò2·î25Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï3·î11Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¥»ー¥ë¤Ï¡¢PS5/PS4ÍÑ¥²ー¥à¤ä³Æ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÁ´2946ÅÀ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖBattlefield 6 ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡ÖDEATH STRANDING 2:ON THE BEACH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïY¡×¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£¸³°ÅÁ Pirates in Hawaii PS4 & PS5¡×¡¢¡Ö¥Û¥°¥ïー¥Ä¡¦¥ì¥¬¥·ー: ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡ÖBloodborne PlayStation Hits¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PS Store¡ÖSALE MANIA¡×ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¡Ê°ìÉô¡Ë
¡ÖBattlefield 6 ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§13,900±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§10,425±ß25¡óOFF
¡ÖDEATH STRANDING 2:ON THE BEACH ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§9,980±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§7,485±ß25¡óOFF
¡Ö¥¹ー¥Ñー¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂçÀïY¡×ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§9,790±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§7,832±ß20¡óOFF
¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯£¸³°ÅÁ Pirates in Hawaii PS4 & PS5¡×ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§6,930±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§2,079±ß70¡óOFF
¡Ö¥Û¥°¥ïー¥Ä¡¦¥ì¥¬¥·ー: ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§10,978±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§1,646±ß85¡óOFF
¡ÖBloodborne PlayStation Hits¡×ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§2,189±ß¢ª¥»ー¥ë²Á³Ê¡§1,094±ß50¡óOFF
