¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¡¢»°±ºÍþÍè¤Ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ÊÆ²£ÃÇÎ¹¹Ô¤òÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¡ÖÍ¶¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ø¥¤¥ä¤À¡Ù¤È¡×¡Ä¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¸ÞÎØ¤ÇÅßµ¨»Ë¾åºÇÂ¿£²£´¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬£²£´Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È£±£µ¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¡Ö£²¿Í¤È¤â¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Í³¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÆ±¶É¤Î¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÌÚ¸¶Áª¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇ¤Ë¤Ï»°±ºÁª¼ê¤âÍ¶¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ø¥¤¥ä¤À¡Ù¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£