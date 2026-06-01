プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24＝木下グループ）、木原龍一さん（33＝木下グループ）が1日までにそれぞれのインスタグラムを更新。白Tシャツ2ショットを公開した。「@kateigaho様、ブルガリ様との撮影でした。この写真は休憩中の一コマです」と、おそろいの白Tシャツ姿の撮影オフショットをアップ。「『家庭画報』7月号6月1日発売です。ぜひ