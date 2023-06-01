プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）が、1日発売のライフスタイル誌「家庭画報7月号」（世界文化社）に登場する。「［ブルガリ三浦璃来木原龍一が魅せる響き合う輝きの物語」と題し、ジュエリー撮影とインタビュー企画を8ページにわたり掲載。五輪の歓喜の舞台となったイタリアの至宝「ブルガリ」のジュエリーをまとい